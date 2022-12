Vụ sập sân khấu ở Bình Dương: Một nạn nhân là trẻ em bị thương nặng

Trao đổi với PV Dân trí chiều tối 4/12, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Bình Dương cho biết, nơi đây vẫn đang điều trị tích cực cho một số nạn nhân trong vụ sập giàn đèn sân khấu nghiêm trọng làm nhiều người bị thương, xảy ra tại TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương).

Trước đó, khoảng 21h đêm 3/12, khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Bình Dương tiếp nhận ban đầu tổng cộng 7 bệnh nhân từ hiện trường vụ việc. Trong đó, có 6 người lớn và 1 trẻ em.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, nơi tiếp nhận nhiều nạn nhân vụ sập giàn đèn sân khấu đêm 3/12 (Ảnh: T.K.).

Cụ thể, bé P.L.K., nhập viện trong tình trạng nứt sọ trán, gia đình xin tự chuyển viện; chị L.B.T. (39 tuổi, ngụ Bến Cát, Bình Dương), đã được bệnh viện chuyển lên tuyến trên theo yêu cầu của gia đình.

Còn lại, anh H.V.Q. (33 tuổi) nhập viện trong tình trạng chấn thương vùng đầu, cột sống, thắt lưng, gãy nhiều xương sườn, được chuyển lên khoa Ngoại Thần kinh để tiến hành hồi sức; chị D. (31 tuổi) bị chấn thương não và chấn thương "vùng kín", được chuyển lên khoa Hồi sức cấp cứu.

Bệnh nhân T.T.B.N. (23 tuổi), N.T.M.Y. (17 tuổi) và L.T.B.T., đều đã được cho về sau khi cấp cứu.

"Trong các bệnh nhân chúng tôi tiếp nhận, trường hợp chị L.B.T. chuyển lên tuyến trên và trường hợp chị D. tương đối nặng, tính mạng vẫn còn nguy hiểm", nguồn tin cho biết.

Hiện trường vụ sập giàn đèn sân khấu được phong tỏa (Ảnh: Công an cung cấp).

Chiều 4/12, Công an TP Thủ Dầu Một cho biết vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ sập giàn đèn sân khấu, làm nhiều người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h25 ngày 3/12, Công an phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một) nhận tin báo có vụ việc sập sân khấu ngoài trời nằm trong khu nhạc nước The Sun Park, Suncasa Hòa Lợi do Công ty LD TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) phối hợp Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Ong Vàng tổ chức, làm bị thương nhiều người.

Công an TP Thủ Dầu Một nhanh chóng cử lực lượng đến bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, tiến hành sơ cứu và đưa các nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu, điều trị.

Qua khám nghiệm hiện trường và làm việc những người liên quan, bước đầu, công an xác định nguyên nhân do thời tiết xấu, mưa to, gió giật mạnh làm khung đèn chiếu sáng bị đổ về phía trước. Thời điểm này, có rất nhiều người dân ngồi phía dưới theo dõi các tiết mục biểu diễn văn nghệ...