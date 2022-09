Vụ quán bún đậu kêu cứu: Quán đối thủ nhận lỗi

Ngày 28/9, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã tiến hành xử phạt hành chính một số lỗi đối với người của quán bún đậu S.G (số 62 đường Trần Bình Trọng) do có hành vi không đúng đối với quán bún đậu H.N (số 41 - 43 - 45 Trần Bình Trọng) do cạnh tranh trong kinh doanh.

Xả khói xe vào quán bún đậu nhằm đuổi khách

Bên cạnh đó, Công an phường Thành Công (TP Buôn Ma Thuột) mời trực tiếp chủ của hai quán bún đậu đến trụ sở làm việc. Qua đó, chủ của quán bún đậu S.G đã thừa nhận lỗi và đã ký cam kết không tái phạm.

Hiện công an TP Buôn Ma Thuột đang trong quá trình điều tra, xác minh tin báo quán H.N tố quán S.G đã cho người rạch xước xe ô tô gây thiệt hại tài sản.

Bảo vệ quán đối thủ nẹt pô xe xả thẳng khói vào quán khác (Ảnh: Chụp màn hình clip).

Theo thông tin từ Công an phường Thành Công, hai quán bún đậu này ở vị trí đối diện nhau và thường xuyên xảy ra xích mích, lời do tiếng lại do cạnh tranh trong kinh doanh như giành khách, giành chỗ đậu xe, gây mất an ninh trật tự đô thị.

Khách trong quán không chịu nổi khói nên phải bỏ chạy ra ngoài (Ảnh: Chụp màn hình clip).

Phía Công an phường đã nhiều lần mời lên làm việc, xử phạt hành chính và yêu cầu ký cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, sau đó đôi bên lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn.

Cũng theo Công an phường Thành Công, trước đó, đơn vị đã tham mưu Công an TP Buôn Ma Thuột ra quyết định xử phạt nhân viên quán bún đậu S.G số tiền 8 triệu đồng về hành vi Xâm hại sức khỏe người của khác khi có đánh mẹ của chủ quán H.N gây bầm vùng mặt.

Ngoài ra, Công an phường đã xử phạt 500.000 đồng với hành vi rú ga, nẹt pô liên tục trong đô thị đối với bảo vệ của quán S.G khi đã nẹt pô xả khói liên tục trước quán H.N.

Bên cạnh đó, hành vi người nhà của quán S.G có hành vi tát vào mặt quản lý quán H.N mà clip đăng tải trên mạng xã hội những ngày qua, phía cơ quan công an vẫn đang xác minh, để xử lý nghiêm theo quy định.

Mẹ của chủ quán bị đánh bầm vùng mặt (Ảnh: N.N)

Phía Công an phường Thành Công cũng bày tỏ quan điểm về việc sau khi nhắc nhở, chấn chỉnh, ký cam kết nhưng quán bún đậu nào vẫn tiếp tục tái phạm với mức độ liên tục thì đơn vị sẽ tham mưu cơ quan chức năng vào cuộc, tước giấy phép kinh doanh.

Như Dân trí phản ánh, chủ quán bún đậu H.N đã làm đơn cầu cứu gửi cơ quan chức năng về việc liên tục bị quán đối thủ chơi xấu, "khủng bố" bằng nhiều cách như chửi bới, đuổi đánh, giành khách, nẹt pô xả thẳng khói vào quán.

Do quá bức xúc, quán H.N đã đăng clip ghi lại cảnh bảo vệ của quán đối thủ đỗ trước quán rồi liên tục nẹt pô xe xả thẳng khói vào quán khiến khách không chịu nổi phải rời đi. Không chỉ vậy, quán còn đăng nhiều clip về việc bị người của quán cạnh tranh đuổi đánh ngay giữa phố.

Chủ quán bún đậu cũng tố bị quán đối thủ cho người cào xước xe ô tô (Ảnh: N.N).

Trước sự việc, nhiều người bức xúc lên tiếng về việc cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh dẫn đến hành vi "chơi bẩn" để gây thiệt hại cho quán của người khác. Đồng thời, đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi xấu này.