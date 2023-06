Vụ ô tô tông hàng loạt phương tiện: Tài xế có nồng độ cồn, 1 người chết não

Sáng 7/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, Công an TP Thuận An đã có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra chiều 6/6 trên đường ĐT743C, phường Bình Hòa.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 6/6, nam tài xế Vũ Tuấn Anh (SN 1993, ngụ khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương) điều khiển ô tô loại 5 chỗ lưu thông trên đường ĐT743C theo hướng từ cầu Ông Bố về hướng ngã tư 550.

Ô tô 5 chỗ gây tai nạn bị hư hỏng nặng (Ảnh: A.H.).

Đến đoạn đường ngã ba Cửu Long thuộc khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa (TP Thuận An, Bình Dương), ô tô này đã đâm vào 5 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ đi cùng chiều phía trước (trong đó có 3 xe máy chưa rõ biển số và người điều khiển đã rời khỏi hiện trường).

Sau khi va chạm với 5 xe máy, ô tô tiếp tục lao nhanh về phía trước tông vào ô tô tải, 2 xe máy và 1 ô tô khác.

Ô tô xoay ngang đường sau tai nạn (Ảnh: A.H.).

Tai nạn khiến 3 người bị thương, trong đó có một thiếu nữ 17 tuổi ngồi sau xe máy của mẹ bị thương nặng. Nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy do bị chết não.

Qua kiểm tra nhanh, tài xế Anh có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma túy.

Như trước đó Dân trí đưa tin, chiều 6/6, ô tô mang biển số Bình Dương do nam tài xế điều khiển, lưu thông trên đường ĐT743C theo hướng từ quốc lộ 13 về TP Dĩ An.

Ô tô tông hàng loạt phương tiện ở Bình Dương

Khi xe lưu thông đến đoạn giao nhau giữa đường ĐT743C và đường Nguyễn Du (ngã ba Cửu Long) bị mất lái, tông vào 3 xe máy và 2 ô tô đang dừng đỗ. Sau đó, ô tô tiếp tục lao vào gốc cây, lăn nhiều vòng trên đường rồi mới dừng lại.

Vụ tai nạn làm ít nhất 3 người bị thương phải đi cấp cứu. Tại hiện trường, 3 xe máy bị hư hỏng nằm la liệt trên đường. Ô tô gây tai nạn bị hư hỏng nặng.