Vụ mẹ con nghi ngộ độc: Vì sao gia đình nghi ngờ do uống sữa?

Một đám tang, hai cỗ quan tài

Liên quan vụ con trai chết bất thường, mẹ uống sữa xong cũng tử vong, ngày 16/10, phóng viên Dân trí có mặt tại nhà bà Phạm Thị P. (83 tuổi, ngụ ấp Khu Phố, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, Tiền Giang) - nơi xảy ra vụ việc khiến một người chết, một người nguy kịch.

Đám tang bà P. và anh Y. (Ảnh: Bảo Kỳ).

Vụ việc được ghi nhận trong đám tang của anh Phạm Văn Y. (45 tuổi, con trai bà P.). Anh Y. được gia đình phát hiện tử vong khi đang ngủ trong nhà.

Ông Phạm Minh Thái (51 tuổi, con thứ 6 của bà P.) kể, khoảng 6h ngày 14/10, mẹ ông thức dậy phát hiện anh Y. nằm chết trên giường nên hô hoán.

Thời điểm phát hiện sự việc, mọi người thấy anh Y. tử vong trong lúc nằm ngủ, trên đầu có quạt gió. Nghĩ anh Y. qua đời do trúng gió, người thân không báo công an, làm đám tang bình thường.

Khoảng 21h30, sau khi ăn cháo khoảng nửa tiếng, bà P. kêu đói bụng nên con gái là Phạm Thị Mỹ C. pha 100ml ly sữa hiệu E. cho mẹ uống.

"Khoảng 5 phút sau, mặt mẹ tôi đột nhiên xanh xao, miệng chảy nước bọt, tay chân co giật, tiểu mất tự chủ nên có gọi tổ y tế kế bên nhà qua sơ cứu. Tuy nhiên tình trạng vẫn không cải thiện nên đưa đi cấp cứu. Đến giữa cầu Mỹ Thuận bà có dấu hiệu không qua khỏi, chúng tôi ráng đưa mẹ đến Trung tâm y tế TP Vĩnh Long nhưng bác sĩ bảo không thể cứu chữa, gia đình đành đưa về an táng", ông Thái nói.

Cảnh tang lễ mẹ con nghi bị ngộ độc sau khi uống sữa. (Clip: Bảo Kỳ).

Cũng theo ông Thái, khi mẹ uống sữa và có biểu hiện, gia đình không nghĩ bà bị ngộ độc mà cho rằng cụ qua đời do đột quỵ.

Rạng sáng hôm sau, người anh thứ 4 trong nhà là ông Phạm Minh T. (55 tuổi, phụ đám tang) cũng đói bụng, pha sữa uống và gặp các triệu chứng tương tự bà P. Từ đây, mọi người bắt đầu nghi ngờ sữa có vấn đề và trình báo công an.

"Anh tôi pha khoảng 150ml sữa nhưng uống được 50ml thấy lạ lạ nên nói với người cháu, sau đó anh ngã xuống, không nói được, co giật. Gia đình tức tốc đưa anh qua Bệnh viện Triều An - Loan Trâm ở tỉnh Vĩnh Long, sau đó chuyển qua Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu.

Do tình trạng anh chuyển biến xấu nên chiều hôm qua đã chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị", ông Thái cho hay.

Theo ông Thái, loại sữa mà bà P., anh T. uống là sữa E., trọng lượng 900g, không rõ giá. Lúc sinh thời mẹ ông thường uống sữa này. Hộp sữa bà uống do người con đi làm ở TPHCM mua gửi về.

"Hộp sữa này bà uống khoảng 10 ngày rồi, còn sữa bột bên trong. Kiểm tra hạn sử dụng đến năm 2025 lận", ông Thái nói về loại sữa mà 2 nạn nhân đã uống trước khi xảy ra sự việc.

19h ngày 16/10, gia đình tiến hành an táng thi thể bà P. và anh Y. (Ảnh: Bảo Kỳ).

Được biết, bà P. sống cùng con trai là anh Y., con gái tên T.. Bên cạnh chăm lo cho mẹ già, anh Y. kiếm sống nhờ mảnh vườn trồng mít rộng 2.500m2. Theo lời ông Thái, anh Y. chăm chỉ làm việc, ít nhậu. Bà P. tuy cao tuổi nhưng minh mẫn, sinh hoạt bình thường.

"Gia đình tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc vì đã có người chết và người nhập viện điều trị, tốn nhiều chi phí", ông Thái nói trong đau đớn.

Hàng xóm với bà P., ông Hai Sơn (66 tuổi) không khỏi đau xót trước tình cảnh một đám tang, hai cỗ quan tài của người láng giềng quen biết mấy chục năm.

"Con gái tôi đi ngang thấy nhà bà P. có đám tang, hỏi thăm mới biết. Tôi chạy lại nhà trưa hôm 15/10, lúc đó công an đang khám nghiệm tử thi.

Từ qua đến giờ tôi cũng lo lắng không biết nguyên nhân tử vong thế nào, có phải do ngộ độc sữa hay không. Mong sớm có kết quả để mọi người bớt hoang mang", ông Sơn chia sẻ.

Nạn nhân đang điều trị tiên lượng xấu

Chiều 16/10, các cơ quan chức năng của tỉnh Tiền Giang đã gửi mẫu sữa liên quan đến Phân viện pháp y Trung ương tại TPHCM để giám định. Cơ quan chuyên môn cũng gửi các mẫu giám định khách để tìm nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Dương - Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang cho biết, Sở đã nắm thông tin vụ việc và đang chờ kết quả điều tra của công an. Nếu chứng thực được ngộ độc do thực phẩm sẽ tiến hành kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm.

Người dân đến thắp nhang cho cụ P., anh Y. (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đối với nạn nhân Phạm Minh T., ông Nguyễn Thanh Truyền - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết, bệnh nhân nhập viện cùng vợ trong tình trạng không tỉnh táo, có biểu hiện hoảng hốt.

"Bệnh nhân này từ Bệnh viện Triều An - Loan Trâm chuyển đến, đi cùng vợ. Vào cấp cứu lúc 7h15 ngày 15/10. Người bệnh được chẩn đoán co giật CRNN, ngộ độc và viêm phổi", ông Truyền thông tin.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, ông T. tiên lượng xấu và được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng lơ mơ, thở máy, huyết áp đo được là 120/70 mmHg.