Vụ máy gặt không dám đến ruộng: Xử phạt đối tượng thu tiền "đóng phế"

Dân trí Liên quan đến phản ánh của người dân xã Cẩm Hưng về việc "cò" nâng giá khiến máy gặt không dám đến ruộng, công an đã làm rõ hành vi vi phạm của một đối tượng và xử phạt 3,5 triệu đồng.

Ngày 26/5, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thông tin, đơn vị vừa xử phạt hành chính đối với Hà Huy Giáp (SN 1985, trú tại thôn Hưng Thắng, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên) số tiền 3,5 triệu đồng do có hành vi tạo ra hoàn cảnh để buộc người khác đưa tiền, tài sản.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, vào vụ lúa xuân năm nay, nhiều người dân thôn Hưng Thắng và Hưng Dương (xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) liên tục phản ánh về khó khăn khi thuê máy gặt để thu hoạch lúa chín. Tuy nhiên, máy gặt đến ruộng rồi lại phải đi vì bị một số đối tượng yêu cầu phải đóng "phế" 20.000 đồng-25.000 đồng/sào ruộng.

Người dân xã Cẩm Hưng tập trung phản ánh về việc có đối tượng "cò" bảo kê, nâng giá khiến máy gặt không dám đến ruộng.

Lúa đã chín nhiều ngày, một phần lớn diện tích bị đổ rạp, nguy cơ thiệt hại nặng nếu không kịp thu hoạch. Không những thế, nếu mưa xuống, khả năng mất trắng vụ lúa xuân rất lớn. Nỗ lực gọi máy đến gặt không được, nông dân như "ngồi trên đống lửa" và nghi ngại có tình trạng "bảo kê" khiến chủ máy không dám đến ruộng.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo lực lượng gọi máy gặt giúp dân thu hoạch đúng tiến độ.

Công an huyện Cẩm Xuyên đi kiểm tra thực tế và gọi máy giúp dân thu hoạch kịp tiến độ.

Anh Hà Huy Hồng (xã Cẩm Hưng) cho biết, việc vào cuộc của lực lượng công an và chính quyền huyện không chỉ giúp người dân trên địa bàn xã, mà cả toàn huyện đã có máy gặt thu hoạch kịp thời, sẵn sàng cho mùa vụ mới.

"Vụ lúa xuân năm nay đạt năng suất cao nhưng đáng tiếc, thời điểm chín, lúa bị ngã đổ nhiều do thiên tai. Bên cạnh đó, người dân chúng tôi lo lắng tình trạng thiếu máy gặt do dịch Covid-19 và một số người thỏa thuận thu tiền với chủ máy gặt sẽ gây khó khăn trong việc thu hoạch, dẫn đến thiệt hại. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc của cơ quan chức năng nên hiện tại công việc thu hoạch đều diễn ra tốt đẹp", anh Hồng chia sẻ.

Về thông tin các đối tượng "cò" nâng giá, qua xác minh Công an huyện Cẩm Xuyên làm rõ, không có đối tượng nào bảo kê. Tuy nhiên, có một số đối tượng trước đó hợp đồng với thôn nhưng không thuê được máy, khi người dân gọi máy về lại đến thỏa thuận thu tiền với chủ máy gặt.

Hà Huy Giáp tại cơ quan điều tra.

Khi bước vào vụ thu hoạch lúa xuân, Hà Huy Giáp đứng ra ký kết với một số thôn ở xã Cẩm Hưng, trong đó có thôn Hưng Thắng về việc sẽ chịu trách nhiệm kêu gọi máy gặt đập liên hợp về cho bà con. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên số lượng máy gặt hạn chế.

Cụ thể, sáng 11/5, máy gặt của người dân ở xã Cẩm Thịnh tới xã Cẩm Hưng thu hoạch lúa. Lúc này, Hà Huy Giáp cùng một người khác đứng ra tự thỏa thuận thu tiền 20.000 đồng/sào từ chủ máy gặt này.

Sau khi bị công an triệu tập, 2 người này đã thừa nhận, tổng số tiền thu được là 1,9 triệu đồng, Giáp là người đứng ra thu tiền 2 lần, vào buổi sáng và chiều ngày 12/5.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 25/5, Công an huyện Cẩm Xuyên đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3,5 triệu đồng đối với Hà Huy Giáp, theo điểm c, khoản 2, điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Tiến Hiệp