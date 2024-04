Vụ lật thuyền ở Lai Châu: Hai nạn nhân kẹt dưới đáy hồ sâu 50m

Chiều 22/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể trong vụ lật thuyền hôm 17/4 tại thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ (huyện Sìn Hồ).

"Nạn nhân đầu tiên là bà Lý Thị G. được tìm thấy vào chiều 21/4 tại vị trí chiếc thuyền bị lật. Nạn nhân thứ 2 được tìm thấy là bà Lý Thị Q., được tìm thấy vào lúc 16h45 chiều 22/4, cũng tại vị trí chiếc thuyền bị lật dưới đáy hồ sâu khoảng 50m", đại diện Công an tỉnh Lai Châu thông tin.

Cảnh sát tiếp cận vị trí thi thể nạn nhân mất tích (Ảnh: Dương Đinh).

Trước đó, khoảng 19h25 ngày 17/4, tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ xảy ra mưa lớn kèm gió xoáy làm lật một chiếc thuyền do anh Phàn A C. (SN 1994, ở xã Nậm Cha) điều khiển, chở theo 4 người là Thần Thị S. (SN 1995), Lý Thị C. (SN 1986), Lý Thị G. (SN 1982) và Lý Thị Q. (SN 1978).

Hậu quả cả 5 người rơi xuống sông, anh Phàn A C. sau đó đã cứu được 2 người là S. và C.

UBND huyện Sìn Hồ đã huy động gần 400 người tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích là G. và Q.