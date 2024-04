Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Ngày 18/4, UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) đã có báo cáo nhanh về thiệt hại do mưa lũ kèm gió lốc xảy ra trên địa bàn vào tối ngày 17/4. Theo huyện Sìn Hồ, ước tính thiệt hại trận mưa bão khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Cụ thể, khoảng 19h25 ngày 17/4, tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ xảy ra mưa lớn kèm gió xoáy làm lật một chiếc thuyền do anh Phàn A C. (SN 1994, ở xã Nậm Cha) điều khiển, chở theo 4 người là Thần Thị S. (SN 1995), Lý Thị C. (SN 1986), Lý Thị G. (SN 1982) và Lý Thị Q. (SN 1978, cùng trú tại xã Nậm Cha).

Các lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích (Ảnh: UBND huyện Sìn Hồ).

Hậu quả cả 5 người rơi xuống sông, anh Phàn A C. sau đó đã cứu được 2 người là S. và C.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND huyện Sìn Hồ đã huy động các lực lượng tìm kiếm 2 người mất tích là G. và Q., tuy nhiên ngày hôm nay 18/4 vẫn chưa tìm thấy.

Công an huyện Sìn Hồ đang tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân.

Cũng theo UBND huyện Sìn Hồ, trận mưa bão còn làm khu nhà ăn Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Cha bị tốc 2 gian nhà; 3 gian nhà khác bị xiêu vẹo.

Tại các xã Chăn Nưa, Tả Ngảo, Nậm Cha có 120 hộ dân bị tốc mái nhà.