Vụ lao xe vào nhà tông bé gái tử vong: Sẽ xử lý nghiêm cán bộ vi phạm

Ngày 25/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an TP Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn xảy ra tại tổ 10 phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang, khiến một bé gái 17 tháng tuổi tử vong thương tâm.

"Vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Tuyên Quang thụ lý. Đối với tài xế ô tô vi phạm là cán bộ công an, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của ngành.

Người dân hợp sức đưa cháu bé ra ngoài (Ảnh: Cắt từ clip).

Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật, không có trường hợp nào là vùng cấm, hay ngoại lệ nào", lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh.

Cùng ngày, trao đổi thêm với phóng viên, lãnh đạo Công an TP Tuyên Quang cho biết, đơn vị này đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để hoàn thiện hồ sơ vụ việc.

Theo Công an TP Tuyên Quang, qua điều tra xác định, nam tài xế (không phải nữ như thông tin ban đầu) điều khiển ô tô gây ra vụ tai nạn khiến bé gái 17 tháng tuổi tử vong tại phường Nông Tiến là ông Nguyễn Khương D. (30 tuổi, ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).

Qua xác định, anh D. là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Yên Sơn. Về kết quả kiểm tra nồng độ cồn với nam tài xế, cơ quan công an đang gửi mẫu đi và chưa có kết quả.

"Tại cơ quan công an, tài xế D. khẳng định bản thân không uống rượu và không có nồng độ cồn. Tuy nhiên chúng tôi đã lấy mẫu máu người này để mang đi xét nghiệm, hiện chưa có kết quả", lãnh đạo Công an TP Tuyên Quang thông tin.

Căn nhà nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm (Ảnh: Ngô Linh).

Cũng theo lãnh đạo Công an TP Tuyên Quang, thời điểm xảy ra sự việc, người phụ nữ ngồi trong ô tô với anh D. là vợ của nam tài xế. Tại cơ quan công an, chị này khai nhận do khi đó quá hoảng hốt và chồng chị đang đưa nạn nhân đi cấp cứu nên chị này đã tự nhận là người điều khiển phương tiện.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khoảng 17h ngày 21/12, ô tô BKS 22A-186.xx, do một người điều khiển di chuyển trên đường thuộc tổ 10 phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang bất ngờ gặp xe máy do một người đàn ông đi chiều ngược lại đang sang đường.

Tài xế ô tô đánh lái tránh xe máy, lao thẳng vào ngôi nhà số 26, tổ 10 phường Nông Tiến. Thời điểm đó, trong nhà có một phụ nữ và một bé gái 17 tháng tuổi. Chiếc xe tông cháu bé tử vong.

Tại địa phương, bố mẹ cháu bé làm kinh doanh, gia đình hiếm muộn, mãi mới có được một người con thì lại xảy ra tai nạn thương tâm.