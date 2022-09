Vụ gửi con đi chữa bệnh, nhận lại tro cốt: Cơ sở hoạt động "chui"

Ngày 12/9, một lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua báo cáo sơ bộ của địa phương thì nơi nuôi dưỡng cháu N.L.M.Q. (trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) tại phường Lộc Tiến (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) là cơ sở không được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc, hỗ trợ trẻ khuyết tật.

Qua kiểm tra, tại TP Bảo Lộc có 2 cơ sở được cơ quan chức năng cấp phép và không nằm trên địa bàn phường Lộc Tiến - nơi cháu Q. được gia đình gửi cho ông L.M.Q. chăm sóc, hỗ trợ.

Căn nhà mà gia đình anh N. cho rằng vợ chồng ông Q. đã chăm sóc con trai anh trong vòng một tháng trước khi qua đời (Ảnh: P.Đ).

Trong khi đó, ông Huỳnh Văn Lợi - Chủ tịch UBND phường Lộc Tiến (TP Bảo Lộc) cho biết căn nhà mà ông L.M.Q. ở cùng cháu N.L.M.Q. được thuê lại của một người trên địa bàn.

Thời điểm ông Q. đến đây tạm trú, do chưa đăng ký nên cơ quan công an đã đến kiểm tra và nhắc nhở 2 lần đối với ông này.

"Ông Q. là người từ địa phương khác đến đây tạm trú, hiện nay không có mặt tại địa phương. Nơi ông Q. ở cùng cháu bé cũng không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc trẻ khuyết tật, chậm phát triển trí tuệ. Ông này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì bản thân không có giấy tờ, chứng chỉ gì nhưng vẫn nhận tiền để chữa bệnh", ông Lợi nói.

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo Phòng Bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em (Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lâm Đồng) cho biết thêm, Phòng LĐ-TB&XH TP Bảo Lộc đã đến kiểm tra căn nhà của ông Q. tại phường Lộc Tiến và sẽ có báo cáo cụ thể trong chiều nay, 12/9.

Căn nhà tại phường Lộc Tiến (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) trống trải, hiện không có người ở (Ảnh: P.Đ).

Như Dân trí đã thông tin, anh N.H.N. (trú tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) có quen ông L.M.Q. (SN 1977, tạm trú TP Bảo Lộc) và biết ông này nhận nuôi dạy, điều trị trẻ chậm phát triển, trẻ tự kỷ.

Sau đó, anh N. có gửi con trai là cháu N.L.M.Q. có dấu hiệu chậm nói cho ông Q. để nhờ can thiệp, hỗ trợ.

Tháng 3, gia đình anh N. gửi con trai cho ông L.M.Q. Thời gian điều trị theo kế hoạch ông Q. đưa ra khoảng 2-3 năm với chi phí mỗi tháng khoảng 200 triệu đồng. Gia đình anh N. đưa trước 600 triệu đồng để đặt cọc.

Thế nhưng khoảng một tháng sau, ông Q. đã trở lại Huế và giao cho gia đình anh N. một bình gốm và nói bên trong là tro cốt con trai anh N. Ông Q. giải thích không bàn giao thi thể cho nhà anh N. vì sợ trên đường di chuyển, thi thể cháu bị phân hủy, vì vậy đã tự ý thiêu.

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng xác nhận, trước đó, vào tháng 8, vụ việc đã từng tạm đình chỉ điều tra một lần do chưa đủ chứng cứ. Hiện Công an tỉnh đã giao Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an TP Huế xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.