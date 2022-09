Gửi con đi chữa bệnh, một tháng sau cha mẹ bàng hoàng nhận lại tro cốt

Tối 11/9, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, công an tỉnh này đang phối hợp với cơ quan công an tại TP Huế để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với đơn trình báo của gia đình ở Huế về vụ việc xảy ra ở Lâm Đồng.

Trong lá đơn tố giác tội phạm của gia đình do anh N.H.N. (trú tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) gửi cơ quan công an, anh N. trình bày, gia đình anh có quen ông L.M.Q. (45 tuổi, trú tại đường Nguyễn Bính, TP Huế) và biết ông này có nhận nuôi dạy, điều trị trẻ chậm phát triển, trẻ tự kỷ.

Sau đó, anh N. đồng ý gửi con trai (SN 2019, có dấu hiệu chậm nói) cho ông Q. để nhờ can thiệp, hỗ trợ. Thời gian điều trị theo kế hoạch mà ông Q. đưa ra là khoảng 2-3 năm với chi phí mỗi tháng khoảng 200 triệu đồng. Gia đình anh N. phải đưa trước 600 triệu đồng để đặt cọc.

Vào tháng 3, gia đình anh N. gửi con trai cho vợ chồng ông L.M.Q. (tạm trú tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) để nuôi dưỡng, điều trị.

Thế nhưng khoảng một tháng sau, ông Q. đã trở lại TP Huế giao cho gia đình anh N. một bình gốm và nói bên trong là tro cốt con trai anh.

Căn nhà ở TP Bảo Lộc, Lâm Đồng, nơi anh N. khẳng định đã gửi con cho vợ chồng ông Q. chăm sóc (Ảnh: P.Đ.).

Theo anh N., ông Q. có kể lại, con trai anh tử vong và ông Q. tự dùng than, củi để thiêu thi thể cháu trước khi chuyển về cho gia đình.

Thời điểm nhận tro cốt con trai, vợ chồng anh N. chết lặng vì sự việc xảy ra bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng.

Đặc biệt, khi anh N. hỏi tại sao không đưa thi thể con anh về bàn giao cho gia đình thì ông Q. giải thích là sợ trên đường di chuyển, thi thể cháu bị phân hủy nên đã tự ý thiêu.

"Khi nhận bàn giao tro cốt cháu, gia đình cũng không nhận được bất cứ một giấy tờ nào của cơ quan chức năng về cái chết của cháu. Đến nay, chúng tôi liên tục đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với vợ chồng ông Q. nhưng không có kết quả. Hiện cả 2 vợ chồng ông Q. vẫn không bị tạm giữ và cái chết của con trai tôi vẫn chưa được làm rõ", anh N. nghẹn ngào.

Cũng theo anh N., sau khi nhận được tro cốt của con trai, anh đã làm đơn gửi Công an TP Huế.

Ngày 31/3, Cơ quan công an TP Huế xác nhận đã nhận được đơn tố giác tội phạm của anh N. về việc con trai anh chết không rõ nguyên nhân tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Nhận tin báo, Công an TP Huế đã mời ông L.M.Q. đến cơ quan làm việc. Thời điểm này, ông Q. khai nhận từ lúc con trai anh N. chết cho đến khi tổ chức thiêu thi thể rồi đưa ra Huế, ông này không liên lạc với bất kỳ với ai là thân nhân của cháu.

Tuy nhiên, do sự việc xảy ra tại Lâm Đồng nên cơ quan công an TP Huế chuyển đơn vào Lâm Đồng giải quyết.

Do không tin nguyên nhân tử vong và nghi ngờ việc ông Q. đốt thi thể cháu bé là để che giấu điều gì khác nên anh N.H.N đã làm đơn tố giác, mong muốn cơ quan công an vào cuộc làm rõ.

Theo anh N., để phục vụ quá trình điều tra, anh đã đem hũ tro cốt được cho là của con trai mình lên bàn giao cho công an Lâm Đồng để lực lượng chức năng tiến hành giám định.

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng xác nhận, trước đó, vào tháng 8 vừa qua, vụ việc đã được tạm đình chỉ điều tra một lần do chưa đủ chứng cứ. Hiện Công an tỉnh đã giao Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an TP Huế xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.