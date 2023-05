Vụ "đường cong mềm mại", lách giữa 2 tòa chung cư: Diễn biến bất ngờ

Liên quan đến dự án xây dựng tuyến đường từ ngõ 23 Lạc Trung qua công ty xe buýt tới dự án 423 Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) "cong mềm mại", "lách giữa 2 tòa chung cư" gặp phải phản ứng của người dân chung cư 25 Lạc Trung, theo tìm hiểu của PV Dân trí, vừa xuất hiện diễn biến bất ngờ.

Toàn bộ tuyến đường có 2 khúc ngoặt, một điểm ở gần lối vào hầm gửi xe chung cư VTC và điểm còn lại nằm gần giữa sân chung cư 25 Lạc Trung (Ảnh: Mạnh Quân).

Đó là việc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn - Công an quận Hai Bà Trưng, tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại chung cư 25 Lạc Trung - gồm 2 khối nhà N2 cao 16 tầng và N3 cao 19 tầng.

Kết quả kiểm tra cho thấy, xe chữa cháy có thể triển khai hoạt động xung quanh tòa nhà 25 Lạc Trung; đường giao thông đảm bảo về kích thước và tải trọng cho xe chữa cháy hoạt động.

Tuy nhiên, ranh giới quy hoạch sắp được xây dựng sát tòa nhà N3 (tại góc của tòa nhà N3) được xác định chưa đảm bảo khoảng cách lưu thông và đỗ của xe chữa cháy khi có sự cố xảy ra.

"Đề nghị ban quản trị tòa nhà đề xuất với cơ quan chức năng về quy hoạch đô thị phải đảm bảo khoảng cách theo Quyết định số 975/2022 của UBND TP Hà Nội", biên bản kiểm tra của công an nêu rõ.

Trực tiếp tham gia buổi kiểm tra của cơ quan công an, Kiến trúc sư Tô Hải Đăng - Trưởng Ban Quản trị chung cư 25 Lạc Trung khẳng định, những vấn đề liên quan đến chỉ giới đường đỏ, quy hoạch thiết kế bất cập, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông,… đã được nêu trong văn bản kiến nghị mới đây gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội,…

Ông Đăng cùng nhiều người dân sinh sống ở chung cư 25 Lạc Trung đã mất nhiều công sức thu thập đầy đủ thông tin, bản vẽ thiết kế, quy hoạch xây dựng,… trước khi gửi văn bản kiến nghị này.

Theo ông Đăng, chỉ giới đường đỏ của dự án "đường cong mềm mại" đi qua chung cư 25 Lạc Trung đã được cắm mốc không đúng quy hoạch được duyệt trước đó.

"Họ 'bỏ quên' bản vẽ thiết của chung cư 25 Lạc Trung đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 6605/2005, có thiết kế lối ra vào của chung cư này. Thiết kế của con đường cong mềm mại không khảo sát thực địa, không trao đổi với người dân nên đã không thiết kế lối ra vào cho chung cư 25 Lạc Trung", ông Đăng nêu bất cập.

Kiến nghị dừng triển khai để đánh giá lại dự án

Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 của chung cư 25 Lạc Trung do Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội phê duyệt cho thấy khoảng cách giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng của tòa nhà N3 - chung cư 25 Lạc Trung - là 6m. Tuy nhiên, thực tế các mốc chỉ giới đường đỏ do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng thực hiện chỉ cách tòa nhà N3 từ 3,2 - 4,4m.

"Chúng tôi thấy điều này vi phạm nghiêm trọng về quy chuẩn về khoảng cách lùi áp dụng cho các công trình xây dựng, gây cản trở quan sát của các phương tiện giao thông, không tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy. Đây cũng là điều khiến lo lắng của người dân ở đây là có cơ sở", ông Tô Hải Đăng nêu trong văn bản gửi nhiều cơ quan chức năng.

Hơn nữa, dự án được quy hoạch từ những năm 2000, khi ở khu vực này chưa có các tổ hợp chung cư lớn như Times City, Hòa Bình Green City, Hinode và đặc biệt là 3 tổ hợp nhà cao tầng đấu nối trực tiếp vào con đường này là chung cư Imperia Sky Garden ở 423 Minh Khai, tòa nhà trụ sở Tổng công ty VTC (23 Lạc Trung).

"Mật độ dân cư và lưu lượng giao thông hôm nay đã khác xa với thời điểm lập quy hoạch ban đầu. Ước tính sơ bộ cho thấy mật độ tham gia giao thông tương lai sẽ rất lớn: Chung cư Imperia Sky Garden hiện có khoảng 6.000 - 8.000 người, chung cư 25 Lạc Trung khoảng 800 người, tòa nhà VTC khoảng 1.000 người làm việc hàng ngày. Đó là chưa có thống kê từ các ngõ ngách nhỏ nối vào con đường, phương tiện lưu thông qua đây…", ông Đăng nêu.

Vì thế, Ban Quản trị chung cư 25 Lạc Trung đã kiến nghị dừng việc triển khai dự án để rà soát lại việc thực hiện các quy trình về khảo sát, thiết kế và triển khai, đáp ứng đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng.

Tổng mức đầu tư của dự án "đường cong mềm mại" gần 84 tỷ đồng; tuyến đường có mặt cắt ngang 13,5m (nền) và 7,5m mặt đường (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự án xây dựng tuyến đường từ ngõ 23 Lạc Trung qua công ty xe buýt tới dự án 423 Minh Khai được UBND quận Hai Bà Trưng phê duyệt vào tháng 12/2021.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 435m; tổng mức đầu tư gần 84 tỷ đồng. Dự kiến dự án được khởi công và hoàn thành trong năm 2023 nhưng đang gặp phải rất nhiều ý kiến chưa đồng thuận của người dân tại đây.

Đại diện chủ đầu tư khẳng định sẽ tiếp tục đối thoại, trao đổi với người dân ở đây để tìm được tiếng nói đồng thuận, ủng hộ.