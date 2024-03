Vụ doanh nghiệp đòi cát trên cao tốc: Bộ GTVT "nhờ" Long An giải quyết

Liên quan đến việc một doanh nghiệp đòi đào 127.000m³ cát trên cao tốc Bến Lức - Long Thành mang về, Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Long An vào cuộc hỗ trợ.

Theo báo cáo của Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), việc thi công gói thầu A1-1 của cao tốc Bến Lức - Long Thành (tại nút giao với đường cao tốc TPHCM - Trung Lương) đang bị cản trở, nhà thầu không tiếp cận được công trường.

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành chậm tiến độ nhiều năm, vừa qua mới thay thế nhà thầu để thi công trở lại thì tiếp tục gặp vướng mắc (Ảnh: Hải Long).

Mặc dù UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo các đơn vị của địa phương quan tâm hỗ trợ đảm bảo an toàn, an ninh nhưng đến nay trình trạng cản trở thi công tại gói thầu này vẫn đang tiếp diễn, mức độ phức tạp có chiều hướng gia tăng.

Do vậy, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Long An quyết liệt chỉ đạo địa phương hỗ trợ đảm bảo an toàn, an ninh cho các đơn vị trong quá trình thi công gói thầu A1-1; đồng thời xử lý nghiêm vi phạm của các cá nhân, tổ chức.

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đang trong giai đoạn nước rút để về đích trong năm 2025. Tuy nhiên, nhà thầu thi công báo cáo về việc không thể tiếp cận công trường do vấp phải sự cản trở từ một doanh nghiệp khác.

Doanh nghiệp này là Công ty TNHH Thảo Lan Việt Nam. Theo chia sẻ của lãnh đạo công ty, họ từng ký hợp đồng bán cát cho Công ty Hoàng Anh - là đơn vị nhận cung cấp cát cho gói thầu A1 của cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Công ty Thảo Lan cho biết đã chuyển cát đến công trường (ước tính 127.000m³) nhưng chưa nhận được tiền thanh toán từ Công ty Hoàng Anh. Khi công nợ chưa được giải quyết thì chủ đầu tư (VEC) chấm dứt hợp đồng gói thầu A1 với nhà thầu cũ, lựa chọn nhà thầu mới và đổi tên gói thầu thành A1-1.

Để bảo vệ tài sản của mình, Công ty Thảo Lan đã chọn cách cắm biển, chăng biểu ngữ tại đoạn công trường dài 700m (là nơi chứa 127.000m³ cát) và cản trở nhà thầu mới đến thi công.

Theo quan điểm của VEC, công nợ giữa Thảo Lan và Hoàng Anh là việc riêng của 2 công ty, không liên quan đến hoạt động trên công trường và cũng không thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư. VEC coi hành động của Công ty Thảo Lan là "cản trở thi công" và đề nghị UBND huyện Bến Lức có phương án bảo vệ thi công.