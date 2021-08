Vụ đi rút tiền bị xử phạt vi phạm giãn cách: Nam sinh nộp đơn xin miễn giảm

Dân trí Sau khi nhận ra khuyết điểm về việc ra đường không mang những giấy tờ như quy định, nam sinh LP.H. viết đơn xin miễn, giảm tiền phạt, gửi đến UBND phường An Hòa, quận Ninh Kiều xem xét.

Liên quan đến vụ đi rút tiền, nam sinh bị phạt vì ra đường không cần thiết, chiều 5/8, Đại tá Trần Văn Sáu - Trưởng Công an Quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, Công an quận Ninh Kiều đã mời nam sinh L.P.H. lên trao đổi về việc em bị Tổ công tác phường An Hòa lập biên bản xử phạt hành chính.

Theo Đại tá Trần Văn Sáu, tại buổi làm việc, ông đã giải thích cho H. biết về việc Cần Thơ đang yêu cầu người dân không ra khỏi nhà khi không có lý do quá cấp thiết. Và khi ra đường cần có những loại giấy tờ nào để em H. nhận ra cái sai của mình.

"Hiện tại, khi em H. đã cung cấp giấy tờ liên quan đến việc đi rút tiền, đổi mã Pin thẻ ATM. Đây là những tình tiết để cơ quan chức năng xem xét thêm cho em H.", đại tá Sáu nói.

Về hướng xử lý tiếp theo, Trưởng Công an quận Ninh Kiều cho biết, do thẩm quyền xử phạt thuộc về Chủ tịch UBND phường An Hòa nên hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển về UBND phường An Hòa.

Trao đổi với báo chí, em H. nói: "Kết thúc buổi làm việc em nhận khuyết điểm của mình là ra đường không mang theo những giấy tờ như quy định, không sắp xếp thời gian hợp lý… Vụ việc này, em mong kết thúc tại đây để tập trung vào đợt thi cao học sắp tới".

Tờ khai của em H. tại ngân hàng xin cấp lại mã PIN.

Cùng ngày, H. đã viết đơn xin miễn, giảm gửi đến UBND phường An Hòa. Trong đơn nam sinh H. trình bày: "Do hoàn cảnh xa nhà và khó khăn mùa dịch nên không đủ số tiền đóng phạt. Tôi đã nhận ra khuyết điểm bản thân. Kính mong thường trực UBND phường An Hòa xem xét, miễn hoặc giảm số tiền phạt cho tôi".

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Anh Quan - Chủ tịch UBND phường An Hòa cho biết, nếu em H. có đơn gửi đến UBND phường thì thường trực sẽ xem xét đơn. "Với những giấy tờ em H. cung cấp như có giao dịch với ngân hàng và đơn xin miễn giảm là cơ sở để UBND phường xem xét theo nguyện vọng của H", ông Quan nói.

Như Dân trí thông tin trước đó, vào khoảng 9h ngày 29/7, H. đi xe máy đến cây ATM gần nhà trọ để rút tiền. Do lâu ngày không rút tiền, nam sinh này đã nhập sai mã PIN 3 lần và bị khóa thẻ. Sau đó, H. đến chi nhánh ngân hàng gần nhất tại đường Trần Việt Châu (phường An Hòa) để lấy lại mã PIN.

Khi còn cách ngân hàng khoảng 100 m thì em H. bị tổ công tác (thuộc phường An Hòa) yêu cầu dừng xe, kiểm tra lý do ra đường.

Tại đây, em H. trình bày lý do ra đường của mình. Tuy nhiên, tổ công tác không chấp nhận lý do nên lập biên bản xử phạt H. lỗi "không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch".

Làm việc với lực lượng chức năng, nam sinh H. trình bày mình hết tiền, trong túi chỉ còn 31.000 đồng. Gia đình vừa gửi tiền nên H. ra ngân hàng rút tiền mua thức ăn và trả nợ cho bạn…

Nam sinh thấy lý do mình ra đường rút tiền là cần thiết nên không chấp nhận biên bản xử phạt của Công an phường An Hòa. Qua địa chỉ email, em H. làm đơn khiếu nại gửi đến Công an quận Ninh Kiều và lãnh đạo Công an TP Cần Thơ.

Nguyễn Hành