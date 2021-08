Đi rút tiền, nam sinh bị phạt vì "ra đường không cần thiết"?

Dân trí Thanh niên tên H. cho biết, trên đường đi rút tiền, anh bị tổ công tác phòng, chống dịch (phường An Hòa, quận Ninh Kiều) xử phạt lỗi ra đường không cần thiết.

Ngày 4/8, thanh niên L.P.H. (24 tuổi, quê ở Trà Vinh, hiện ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) gửi đơn khiếu nại tới Trưởng Công an phường An Hòa (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và nhiều cơ quan thông tấn báo chí về việc mình bị lập biên bản xử phạt hành chính do vi phạm Chỉ thị 16.

Theo tường trình của anh H., khoảng 9h ngày 29/7, anh H. đi xe máy đến cây ATM gần nhà trọ để rút tiền. Do lâu ngày không rút tiền, anh H. nhập sai mã PIN 3 lần và bị khóa thẻ. Sau đó, anh đến chi nhánh ngân hàng gần nhất tại đường Trần Việt Châu (phường An Hòa) để lấy lại mã PIN.

Khi còn cách ngân hàng khoảng 100 m thì anh H. bị tổ công tác (thuộc phường An Hòa) yêu cầu dừng xe, kiểm tra lý do ra đường.

Tại đây, anh H. trình bày lý do ra đường của mình. Tuy nhiên, tổ công tác không chấp nhận lý do nên lập biên bản xử phạt anh H. lỗi "ra đường trong trường hợp không cấp thiết".

Thanh niên H. trình bày: "Trong túi em chỉ còn 31.000 đồng không đủ trả tiền trọ, tiền mua thức ăn và tiền trả nợ cho bạn nên gia đình vừa chuyển cho em 2,5 triệu đồng, em đi rút. Lúc bị tổ công tác kiểm tra, em trình bày hoàn cảnh và đưa ví cho các công an xem nhưng tổ công tác vẫn lập biên bản xử phạt".

Anh H. còn cho biết thêm: "Bản thân em là một sinh viên y khoa mới ra trường, em rất hiểu nỗi vất vả của anh chị, cô chú trong tổ công tác nên em không phải là người vô kỷ luật, ra đường tùy tiện với những lý do không chính đáng. Em mong được ngành chức năng xem xét lại".

Anh H. chứng minh đã đến ngân hàng làm thủ tục xin cấp lại mã PIN.

Trong hồ sơ anh H. gửi đến báo Dân trí, ngoài đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan chức năng còn có chứng từ chứng minh việc anh đến ngân hàng xin cấp lại mã PIN và tờ xác nhận của chủ nhà trọ nơi anh H. đang tạm trú, khẳng định anh này không có tủ lạnh, nhiều ngày ăn mì xen kẽ và đặt shipper mua thực phẩm, hầu như không ra ngoài trong thời gian địa phương áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Sáng 5/8, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Anh Quan - Chủ tịch UBND phường An Hòa, cho biết: "Trường hợp của thanh niên H, phường đã ra quyết định xử phạt rồi. Hiện hồ sơ này công an phường đã chuyển lên Công an quận Ninh Kiều".

Ông Quan cũng nói thêm: "Nếu như sau khi bị xử phạt, H. thấy điều gì đó chưa đúng thì nên đến ngay UBND phường gặp chúng tôi trình bày để phường nắm sự việc rồi giải quyết theo thẩm quyền. Nếu không ổn thỏa, em H. khiếu nại lên cấp trên".

Ông Quan cho biết, đến sáng 5/8, UBND phường và Công an phường An Hòa chưa nhận được đơn khiếu nại của anh H.

Về đơn khiếu nại, anh H. cho biết, do sợ bị phạt nên đã lên mạng tìm được 2 địa chỉ email của Công an quận Ninh Kiều và Công an TP Cần Thơ nên gửi đơn khiếu nại đến hai địa chỉ email này; không gửi đến UBND phường An Hòa cũng như công an phường này.

Anh H. thông tin, lãnh đạo Công an quận Ninh Kiều mời anh vào 13h30 chiều nay đến trụ sở làm việc xung quanh khiếu nại trên.

Nguyễn Hành