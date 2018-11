Vụ dân tố bị công an đánh: Trưởng Công an quận Ninh Kiều nói gì?

Đại tá Trần Văn Sáu, Trưởng Công an quận Ninh Kiều khẳng định những thông tin ông V. đăng lên mạng xã hội là bịa đặt.

Chiều 13/11, Đại tá Trần Văn Sáu, Trưởng Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, trưa 9/11, đơn vị nhận được tin báo về trường hợp Phan Trung Tính (43 tuổi, ngụ quận Cái Răng) có hành vi tàng trữ ma túy và sử dụng xe máy không rõ nguồn gốc.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng hình sự xuống kiểm tra, phát hiện Tính có chở theo một người khác phía sau và trên tay người này có cầm gậy 3 khúc. Khi lực lượng áp sát, người đàn ông ngồi sau bỏ chạy khoảng 5m thì té ngã nên bị khống chế, đưa về trụ sở công an làm việc.

Đại tá Sáu thông tin: Qua kiểm tra, trên người Tính có 27 gram cần sa. Tính khai số cần sa này mua của một phụ nữ không rõ lai lịch. Kết quả xét nghiệm Tính dương tính với ma túy. Người đàn ông đi cùng Tính là Đặng Quốc V. (46 tuổi, ngụ TPHCM) có thái độ không hợp tác và nói bị bệnh tim. Công an quận Ninh Kiều đã đưa ông này đến bệnh viện thăm khám. Bác sĩ kết luận ông V. viêm phổi, bóng tim to. Kết quả xét nghiệm, ông V. dương tính với chất Marijuana (cần sa).

Cây gậy ba khúc của ông V. bị công an thu giữ

Gậy 3 khúc ông V. sử dụng bằng kim loại là công cụ hỗ trợ nhưng ông V. không có giấy phép sử dụng. Đại tá Sáu cho biết, tại Công an phường Xuân Khánh và tờ tường trình, ông V. đã xác định trong quá trình làm việc với cơ quan công an hoàn toàn không bị đánh đập gì. Việc ông bị bệnh là do bệnh lý.

Công an quận Ninh Kiều khẳng định, từ khi khống chế tại hiện trường, đưa về trụ sở công an làm việc cho đến lúc đưa vào bệnh viện, không ai còng tay hoặc đánh đập ông V. cũng như ngăn cấm đi vệ sinh dẫn đến phải tiểu trong quần.

Đại tá Trần Văn Sáu nói: “Ông V. cho rằng mất kính trị giá 600 USD, 150 triệu đồng và 300 USD là không có cơ sở chứng minh. Chúng tôi đã làm việc xung quanh hiện trường, xem lại camera và xác định thông tin trên không có cơ sở. Khi chở vô bệnh viện, sau khi xét nghiệm tất cả bệnh án, trong người ông V. chỉ có hơn 500 ngàn, trong thẻ ATM cũng không có tiền nên công an phải trả viện phí.”.

Đại tá Sáu cũng cho biết thêm, đối tượng Tính - người chở ông V. trên xe gắn máy từng có tiền án 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ ma túy và sử dụng xe không rõ nguồn gốc. Đối tượng này chưa được xóa án tích. Lúc bị công an khống chế, trên người Tính có 27 gram cần sa khô, dương tính với chất ma túy. Công an sẽ tiến hành xử lý đối tượng Tính theo đúng quy định của pháp luật.

Riêng ông V., công an sẽ xem xét xử lý hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ (gậy 3 khúc) không phép, sử dụng chất ma túy. “Hành vi đưa thông tin bịa đặt trên mạng xã hội của ông Việt cũng sẽ được công an xem xét xử lý đúng theo quy định của pháp luật”, Đại tá Trần Văn Sáu nói.

Tờ tường trình của ông V. khẳng định ông không bị công an đánh.

Trái với những thông tin từ phía công an, trước đó, ông Đặng Quốc V. - giảng viên Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TPHCM, Hội viên Điện ảnh Việt Nam, Hội viên Điện ảnh TPHCM có gửi cho các báo, đài tố cáo việc ông bị Công an TP Cần Thơ đánh đập vô cớ.

Theo đó, ngày 9/11, ông V. đến TP Cần Thơ với mục đích chụp ảnh và chọn bối cảnh cho một bộ phim. Tại Cần Thơ, ông thuê một xe ôm chở đi vòng quanh để chọn cảnh. Khi ông V. đang đứng trên cầu Quang Trung chụp ảnh thì công an bất ngờ ập tới khống chế, sau đó áp giải ông và người xe ôm về Công an quận Ninh Kiều.

Tại trụ sở công an quận, ông V. bị đánh và bị bắt khai nhận có tàng trữ ma túy. Đến trưa cùng ngày, ông V. lên cơn đau khó thở nên được công an đưa đến bệnh viện. Đến bệnh viện, ông V. phải ngồi chờ khám bệnh trong tình trạng bị còng tay. Sau đó bệnh tim của ông tái phát, ông mệt mỏi và xin đi vệ sinh nhưng công an không cho khiến ông phải tiểu trong quần.

Đến sau 22h cùng ngày, ông V. được đưa về Công an phường Xuân Khánh làm việc. Ông V. cho biết tại đây ông tiếp tục bị tra hỏi và thử nước tiểu, kết quả âm tính với ma túy. Đến khoảng 0h, Công an phường Xuân Khánh lập biên bản tạm giữ tang vật là cây gậy ba khúc của ông rồi ông được cho về.

Về tờ tường trình do ông V. viết khẳng định ông không bị công an đánh, ông V. nói đó là do bị ép buộc, ông phải chấp nhận viết như vậy để bảo toàn tính mạng.

Hoàng Tùng