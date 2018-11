Thực hư vụ người đàn ông tố bị công an đánh khi đang đi chụp hình

Cần Thơ

Cụ thể, trên tài khoản FB có tên Viet Quoc Dang đăng thông tin, ngày 9/11/2018, ông V. đến TP Cần Thơ với mục đích chụp hình và chọn bối cảnh trong bộ phim 12H (dự trại sáng tác Tam Đảo 2018) do Hội Điện ảnh VN tổ chức. Ông có thuê một người xe ôm tên thường gọi là Thành, tên khai sinh Phan Trung Tính (1975) với giá 300.000đ/ngày.

Cũng theo thông tin trên Facebook này, khi ông V. đến cầu Quang Trung thuộc TP Cần Thơ đang đứng trên cầu chụp hình thì có một nhóm người ập tới áp chế ông, bắn súng và đánh ông. "Tôi chưa biết chuyện gì xảy ra, sau một hồi giằng co họ đè tôi xuống đất còng tay tôi và áp giải tôi về Công An TP Cần Thơ. Trên đường đi tôi có bảo tôi bị mất tài sản gồm một đôi kính Raypan madein USA Trị giá 600 USD & 150.000.000 VN Đồng + 300 USD). Mong các anh cho tôi quay lại vị trí bị bắt để tìm nhưng mọi lời khẩn cầu tôi đều vô nghĩa" - ông V. viết.

Ông V. cũng nêu, khi đưa ông về đến đồn CA TP Cần Thơ cùng với anh xe ôm, những người trên đánh ông và bắt ông khai có tàng trữ ma túy (gồm có 8 người tra khảo), đồng thời luôn miệng ép ông và chửi thề văng tục. Đến khi ông V. trình bày bị mệt thì được áp tải vào bệnh viện.

Cây gậy ba khúc ông V. mang theo

Cuối cùng vào 00h30” sáng 10/11/2108 Công An phường Xuân Khánh lập biên bản tạm giữ tang vật cây gậy ba khúc đã qua sử dụng (gậy này ông V. có nói là đạo cụ diễn xuất). "Khi các xét nghiệm cho thấy tôi không dương tính với ma túy họ thả tôi ra và không có một lời xin lỗi hay mua thuốc cho tôi uống khi họ vừa đánh đập tôi và không có một câu trả lời thỏa đáng”- ông V. trình bày.

Liên quan đến vụ việc, sáng 13/11, nguồn tin từ Công an Cần Thơ cho biết, hiện cơ quan này chưa nhận được đơn của ông V. nhưng sau khi có thông tin đăng tải trên mạng xã hội, Công an Cần Thơ đã vào cuộc xác minh và khẳng định những vấn đề nêu trên mạng không đúng sự thật.

Cụ thể, trưa 9/11, Công an quận Ninh Kiều cho lực lượng tuần tra theo dõi một người tình nghi mua bán, tàng trữ chất gây nghiện trên địa bàn. Khi đến cầu Quang Trung bắc qua sông Cần Thơ, phát hiện người tình nghi là Phan Trung Tính (Tính từng có tiền án về tội tàng trữ, mua bán ma tuý) đang chở ông V. nên cảnh sát yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Cần Sa trong xe máy của ông Tính - người chở ông V. bị công an thu giữ

Lúc này ông V. đang ngồi phía sau, tay cầm gậy ba khúc (loại công cụ hỗ trợ) liền xuống xe, bỏ chạy, tự té gây thương tích. Lập tức cảnh sát đuổi theo, giữ ông V. lại để làm rõ, nhưng lúc này ông V. có biểu hiện bất hợp tác. Khoảng 30 phút sau, Phan Trung Tính và ông V. được đưa về Công an quận Ninh Kiều để tiếp tục kiểm tra. Cảnh sát phát hiện Phan Trung Tính - người chở ông V. có mang theo một số lượng cần sa dạng khô trong người.

Công an cũng cho biết, trong quá trình làm việc, ông V. than mình bị bệnh tim, mệt nên yêu cầu được đi bệnh viện. Công an quận Ninh Kiều đưa ông đến Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ. Tại đây, ông V. nằm trên giường bệnh ôm bụng, quằn quại than mệt. Các bác sĩ lấy mẫu máu để xét nghiệm và kết quả, ông V. dương tính với cần sa!

Đến khuya cùng ngày, ông V. được đưa về Công an phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều để tịch thu cây gậy 3 khúc mà ông mang theo bên mình. Công an TP Cần Thơ cho biết, sở dĩ chưa xử lý hành vi sử dụng chất có chứa cần sa của ông V. là vì cần phải có thêm thời gian để xác minh những thông tin mà ông này khai.

Hơn nữa, việc xác định một người sử dụng chất gây nghiện phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt về định lượng và thời gian sử dụng. Sau khi lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là cây gậy 3 khúc, ông V. được cho về.

Tường trình của ông V. khai nhận ở đồn công an cho rằng không hề bị công an đánh

Về việc ông V. cho rằng bị mất số tiền 150 triệu đồng, 300 USD, mắt kính trị giá 600 USD, công an cho rằng không có cơ sở xem xét, vì từ khi bị mời về trụ sở công an làm việc, ông V. không hề nói đánh rơi tài sản để lực lượng quay lại tìm. Khi kiểm tra, trên người ông V. chỉ mang theo một giỏ xách nhỏ đựng máy chụp hình, lúc kiểm tra không thấy số tiền như ông đã nói mà chỉ thấy một giấy biên nhận cầm đồ.

Công an Cần Thơ khẳng định, trong quá trình làm việc với công an ông V. không hề bị còng tay hay bị đánh đập như những thông tin trên mạng. Trong tờ tường trình làm việc ở Công an phường Xuân Khánh (sau khi từ bệnh), ông V. khai: “Trong quá trình làm việc, tôi không bị đánh đập hay dùng cực hình. Việc tôi bị bệnh là do bệnh lý của tôi.”

Hoàng Tùng