Vụ cháy quán hát 33 người chết: "Hy vọng các cháu tôi còn sống"

Cuối tối ngày 7/9, lực lượng chức năng xác định số nạn nhân vụ cháy quán karaoke An Phú ở khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương) là 33 người.

Tất cả những nạn nhân qua đời đều được đưa vào Bệnh viện đa khoa Thuận An. Nơi đây cách hiện trường vụ cháy khoảng 8 km.

Có mặt tại bệnh viện từ đầu giờ chiều, phóng viên Dân trí ghi nhận cảnh hàng chục người đứng ngồi không yên chờ thông tin liên quan đến những nạn nhân xấu số. Lực lượng chức năng kiểm soát ở cổng chính chỉ cho một người thân của nạn nhân vào để làm thủ tục nhận xác.

Dòng người trước cổng bệnh viện đa khoa Thuận An chiều 7/9 (Ảnh: Diệp Phan).

Bà T. (55 tuổi quê Kiên Giang) cho biết, bà và chị gái có mặt ở bệnh viện từ trưa để chờ tin tức người cháu gái 24 tuổi là nhân viên của quán.

Theo bà T. tối 6/9, một người bạn có điện về báo T. đang bị mắc kẹt trong quán hát, không thể liên lạc được. Sáng sớm nay, người mẹ tức tốc thuê xe cấp cứu đi Bình Dương thì hay tin con đã qua đời, đang nằm ở bệnh viện đa khoa Thuận An.

"Tôi không được vào bên trong nên chỉ biết ngồi ở ngoài chờ tin. Tôi chỉ nghe cháu lên Bình Dương làm còn không biết làm gì", bà T. chia sẻ.

Người thân các nạn nhân chực chờ từ trưa tới tối trước cổng Bệnh viện Đa khoa Thuận An chờ nhận dạng thi thể (Ảnh: Hải Long).

Cũng trong tình cảnh thấp thỏm chờ đợi ngoài cổng bệnh viện, ông L. ở Hà Nam sáng sớm nay đã bay vào TPHCM rồi xuống Bình Dương tìm 2 cháu. Cháu ông là khách đến hát tại quán karaoke.

Ông L. cho biết, trước khi ông đến, người thân đã đi rảo quanh các bệnh viện để dò hỏi tin tức nhưng không có. Đến trưa, cả nhà chỉ biết ngồi chờ trước cổng Bệnh viện đa khoa Thuận An chờ tin.

"Tôi nghe nói các nạn nhân vụ cháy vào bệnh viện này đều đã chết. Tuy nhiên tôi vẫn trông chờ hy vọng các cháu mình còn sống", ông L. sụt sùi.

Ông L. cho biết ngoài 2 cháu, có 3 người khác quen biết với ông từ Hà Nam vào Bình Dương làm ăn. Họ hẹn nhau hát ở karaoke An Phú.

Anh Lê Anh gọi điện cho bạn bè để hỏi thăm tin tức của bạn mình chưa biết còn sống hay đã mất (Ảnh: Hoàng Lê).

Gương mặt thảng thốt, anh Lê Anh, 26 tuổi, ở Bến Cát (Bình Dương) nghe tin bạn của mình tên Trúc, quê Đồng Nai, gặp nạn liền chạy đến Bệnh viện Thuận An.

"Tôi coi hình những người cháy đen thấy có một người giống T. nhưng chưa xác định được. Không biết cô ấy còn sống không và đang ở bệnh viện nào nên chỉ biết chờ đợi", anh Lê Anh nói.

Đến tối, xe cấp cứu tiếp tục đưa thi thể nạn nhân vụ cháy vào viện (Ảnh: Hoàng Lê).

Còn ông Bình ở phường An Phú cho biết tối 6/9 người nhà có đến quán hát karaoke nhưng đến chiều hôm sau mới biết họ đã mất. Đến cổng bệnh viện, ông Bình đã đứng chờ 2 giờ nhưng vẫn chưa nhận được tin tức gì.

Theo ghi nhận của phóng viên, nạn nhân trong vụ cháy ngoài tiếp viên còn có nhiều khách đến hát. Đến chiều tối, dòng người đổ về bệnh viện mỗi lúc một đông nhưng hầu hết không ai biết tình hình người thân mình bên trong ra sao.

Mắt liên tục ngóng vào phía trong, gương mặt ai nấy trước cổng bệnh viện đều chung một nỗi buồn.