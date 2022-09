Vụ cháy 32 người chết: Người nhà nạn nhân ôm di ảnh chờ trước bệnh viện

(Dân trí) - Hàng chục người thân của các nạn nhân trong vụ 32 người tử vong ở đám cháy quán karaoke chờ cả đêm bên ngoài cổng bệnh viện; nhiều người mang theo hoa và di ảnh.

Tối 7/9, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương xác định số nạn nhân vụ cháy quán karaoke An Phú ở khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An là 32 người.

Các nạn nhân đã tử vong đều được đưa vào Bệnh viện đa khoa Thuận An, cách hiện trường khoảng 8km.

Nhiều người dân đến Bệnh viện đa khoa Thuận An chờ từ sáng sớm tới tận khuya để vào nhận diện thi thể các nạn nhân, với hy vọng mong manh rằng trong số những người tử vong không có người nhà mình.

Một phụ nữ với vẻ mặt lo lắng ngồi phía ngoài cổng bệnh viện, chờ thông tin liên quan đến những nạn nhân xấu số.

Trong ngày 7/9, hàng chục chuyến xe cấp cứu di chuyển ra vào bệnh viện Đa khoa Thuận An để đưa thi thể các nạn nhân về đây. Phía bên ngoài an ninh được thắt chặt, những người không phận sự không được tiếp cận. Gia đình có người thân gặp nạn chỉ được cử đại diện vào để nhận diện.

Hàng chục người là thân nhân của các nạn nhân cố bám trụ ngoài cổng bệnh viện nhiều giờ đồng hồ để chờ được gọi tên vào bên trong.

Chiều tối 7/9, các chuyến xe cấp cứu chở theo các nạn nhân xấu số liên tục ra vào bệnh viện. Bên vỉa hè là những ánh mắt chờ đợi trong tuyệt vọng của người thân các nạn nhân vụ cháy.

Một gia đình mang theo di ảnh của người thân đứng chờ ở cổng bệnh viện. Được biết, nạn nhân quê gốc Thanh Hóa, hiện sinh sống cùng gia đình tại Bình Dương.

Những ánh mắt thất thần của người nhà nạn nhân khi ôm trên tay tấm di ảnh trước cửa bệnh viện trong đêm.

Một người đàn ông ngồi bệt xuống đất, ôm chặt lấy di ảnh của nạn nhân.

Nhiều người mang theo hoa và hương tới bệnh viện.

0h ngày 8/9, hàng chục người dân vẫn đứng bên ngoài cổng bệnh viện Đa khoa Thuận An để chờ được vào nhận diện người thân.

Trước đó, sáng 7/9, lực lượng chức năng căng mình chiến đấu với "giặc lửa" bên trong quán karaoke An Phú.

Phía bên ngoài cũng có hàng trăm người dân bao gồm cả người nhà các nạn nhân cùng người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ cháy.

Người dân đứng ngoài dải phân cách nhìn vào bên trong hiện trường. Cuối ngày 7/9, lực lượng chức năng xác định số nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke An Phú ở khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương) là 32 người.