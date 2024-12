Vụ cháy 11 người tử vong: Lời kể của chỉ huy chữa cháy tại hiện trường

Đêm 18/12, quán cà phê ở số 258 đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bốc cháy dữ dội khiến 7 người bị thương, 11 người tử vong. Ngay trong đêm, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm, Công an quận Cầu Giấy… và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cử hàng chục chiến sĩ và xe chữa cháy tới hiện trường, xuyên đêm chữa cháy, cứu nạn.

Là người trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, Thiếu tá Lê Tiến Thành, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm, cho biết: "Ngay khi tới hiện trường, chúng tôi phát hiện đám cháy đã lan sang ngôi nhà 3 tầng liền kề. Đây là căn nhà kinh doanh máy móc nông nghiệp.

Qua trinh sát, đám cháy đã lan từ tầng 1 lên tầng 2 của ngôi nhà liền kề. Lập tức tổ công tác triển khai các mũi chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn từ tầng 3 ngôi nhà trở xuống nhưng không phát hiện có người mắc kẹt".

Cảnh sát chữa cháy tiếp cận quán cà phê nơi xảy ra vụ hỏa hoạn (Ảnh: Trần Thanh).

Theo Thiếu tá Thành, rất may thời điểm đó, những người ở trên tầng 3 căn nhà liền kề với quán cà phê đã kịp thoát ra ngoài. Sau khi tìm kiếm không phát hiện người mắc kẹt, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp tục công tác chữa cháy, chống cháy lan sang các khu vực lân cận.

Các chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp cận ngôi nhà cao 3 tầng ở cạnh quán cà phê, đang bị cháy lan (Ảnh: Trần Thanh).

Nói về quán cà phê xảy ra cháy, Thiếu tá Thành cho biết, khi tới hiện trường, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy đã tiếp cận từ phía trước và phối hợp với các đơn vị khác đưa được 7 nạn nhân thoát ra ngoài an toàn, trong đó 5 người sức khỏe ổn định, 2 người được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm thấy 11 thi thể nạn nhân trong quán cà phê.

"Thời điểm tiếp cận hiện trường, khói khí độc từ các vật dụng, máy móc bốc cháy tại căn nhà liền kề với quán cà phê tỏa ra rất nhiều, anh em chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn để tiếp cận các điểm cháy.

Ngoài ra, nhiều cấu kiện của căn nhà liền kề với quán cà phê bị thiêu rụi, kết cấu không ổn định, bị rơi, đổ, cũng gây nguy hiểm cho các cán bộ chiến sĩ khi chữa cháy, chống cháy lan", Thiếu tá Lê Tiến Thành chia sẻ.

Quán cà phê nơi xảy ra vụ cháy khiến 11 người tử vong (Ảnh: Trần Thanh).

Nhận định về vụ cháy khiến 11 nạn nhân tử vong, vị Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đây là một vụ hỏa hoạn để lại hậu quả rất thương tâm khi 11 người vô tội đã mãi ra đi không trở lại. Nguyên nhân xuất phát từ một kẻ phóng hỏa đốt nhà chỉ vì mâu thuẫn nhỏ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ hiện trường vụ cháy đến Bệnh viện E khoảng 3km và đến Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 khoảng 5km (Đồ họa: Nguyễn Hải).

Rạng sáng 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Hùng (51 tuổi, ở xã Đại Mạch, huyện Đông Anh) về tội Giết người. Nhà chức trách xác định Cao Văn Hùng là kẻ đã đốt quán cà phê gây ra vụ hỏa hoạn thương tâm nói trên.