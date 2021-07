Vụ bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 11 chung cư: Gia đình nạn nhân mới chuyển đến

Dân trí Nhân chứng tại khu chung cư Vinaconex 1 cho biết, đến giờ người dân sống tại đây vẫn còn bàng hoàng, đau xót... trước sự việc bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 11 chung cư tử vong.

Tòa A1, chung cư Vinaconex 1 ở phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội), nơi xảy ra sự việc.

Sáng 2/7, chúng tôi tìm đến khu chung cư Vinaconex 1 ở phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội), đây là nơi cháu B.P.L. (5 tuổi) rơi từ tầng 11 chung cư xuống tầng 3 của tòa nhà và tử vong.

Sau một ngày xảy ra sự việc, nhiều người dân sống tại đây vẫn xôn xao, chưa hết bàng hoàng và đau xót.

Chị P.T.O. (lễ tân tòa nhà) kể lại, trước khi xảy ra sự việc, chị từng thông báo cho gia đình cháu L. vì cháu bị đi lạc. Sau đó hay tin cháu bị rơi từ tầng cao xuống chị rất bàng hoàng.

Theo chị O., sáng hôm qua (1/7) khi nhân viên kỹ thuật của tòa nhà A1 phát hiện bé L. đi lạc tại thang bộ tầng 9 đã dẫn bé xuống khu vực lễ tân tầng một. Lúc này chị đã trực tiếp thông báo cho các hộ gia đình, sau đó bố cháu bé ở tầng 11 cũng được thông báo xuống để đón con.

Đến 10h45, bố cháu bé để con lại nhà tại tầng 11 và xuống tầng 6 để họp. Khoảng 15 phút sau, người bố phát hiện con trai mình đã rơi xuống sảnh văn phòng tầng 3 của tòa nhà. Cháu bé sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

"Bé nhìn rất kháu khỉnh và ngoan ngoãn, khi cháu ở tầng một đợi bố thì cháu ngồi yên ở ghế. Sau khi cháu đi lạc, chúng tôi đã gọi điện để thông báo bố cháu xuống đón con lên nhà, nhưng một lúc sau bố cháu lại chạy xuống nói con mình bị rơi xuống khu vực tầng 3 của tòa nhà, chúng tôi cũng rất hoảng. Bố cháu lúc đó đã lạc cả giọng...", chị O. kể.

"Khi lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu, cháu vẫn còn thở nhưng bị thương quá nặng nên cháu không thể qua khỏi. Tối qua về nhà tôi không thể nào chợp mắt mỗi khi nghĩ đến cháu bé. Bố mẹ cháu còn rất trẻ, mới có một người con", chị O. buồn bã nói.

Chị O. cũng cho biết thêm, gia đình cháu L. mới chuyển đến đây khoảng một tuần nên không lường trước được các tình huống nguy hiểm ở chung cư. Khu vực cửa cháu rơi xuống khá cao.

Ông Trịnh Xuân Tiến (bảo vệ tòa chung cư) cho biết, cháu L. bị rơi xuống những thùng xốp, nơi mọi người trồng rau ở tầng 3 của tòa nhà A1.

Còn ông Trịnh Xuân Tiến (bảo vệ tòa chung cư) Vinaconex 1 cho biết, vào khoảng 11h ngày 1/7, khi ông đang làm nhiệm vụ thì chứng kiến bố cháu bé hoảng loạn bế con trên tay hớt hải gọi xe đưa con đi cấp cứu. Do chấn thương quá nặng, bé L. đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Theo ông Tiến, sự việc diễn ra quá nhanh khiến ông và những người chứng kiến đau xót, thương cho cháu bé. Cháu bé bị rơi là bé trai, cháu bị rơi xuống những thùng xốp, nơi mọi người trồng rau ở tầng 3.

Trao đổi thêm với PV Dân trí, lãnh đạo Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, sau sự việc, công an phường đã bàn giao cho công an quận Cầu Giấy tiếp tục thụ lý, làm rõ nguyên nhân. Hiện gia đình cũng đã đưa cháu bé về quê ở Phú Thọ để an táng.

Trần Thanh