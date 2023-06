Vụ báo bị lừa rồi nhảy cầu tự tử: Xác định danh tính chủ nhân xe máy

Ngày 6/6, ông Nguyễn Quang Lộc - Chủ tịch UBND xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An xác nhận chủ nhân chiếc xe máy bỏ lại trên cầu Bến Thủy 2 nghi nhảy xuống sông Lam tự tử chiều qua (5/6) là chị T.T.Q.A. (28 tuổi) - công dân của địa phương.

"Hoàn cảnh của chị A. rất éo le, vợ chồng có 2 người con, một cháu bị bệnh tim bẩm sinh, cháu còn lại sức khỏe cũng không được tốt. Bản thân chị A. vừa trải qua đợt tai biến nhẹ", ông Lộc thông tin.

Chiếc xe máy chị Q.A. để lại trên cầu Bến Thủy 2 chiều 5/6 (Ảnh: H.L).

Như Dân trí đã thông tin, chiều hôm qua, người dân đi qua cầu Bến Thủy 2 (bắc qua sông Lam, nối xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An và thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) phát hiện xe máy, dép và di thư để lại trên cầu, phía thuộc địa phận thị trấn Xuân An, nghi có người nhảy cầu tự tử.

"Di thư" chị Q.A. để lại cho biết bản thân là nạn nhân của trò lừa đảo trên mạng xã hội (Ảnh: H.L).

Tờ giấy bìa được cho là di thư của nạn nhân thể hiện bản thân là nạn nhân của một trò lừa đảo gửi quà tặng từ nước ngoài. Chị đã mất 19 triệu đồng cho kẻ lừa đảo nhưng tiếp tục bị yêu cầu nộp phạt 130 triệu đồng, nếu không sẽ phải đi tù 7 năm.

Người phụ nữ cho biết rất hối hận và gửi lời xin lỗi chồng, con, đồng thời để lại danh sách chủ nhân của khoản nợ 17 triệu đồng đã vay.

Nguồn tin từ chính quyền thị trấn Xuân An cho biết, sau khi nhận được thông tin về vụ việc nghi nhảy cầu tự vẫn, công an thị trấn đã xác minh và liên lạc được với gia đình chị Q.A.

"Bên công an đã bàn giao tài sản của chị Q.A. cho gia đình. Phía gia đình nhận định đây là một vụ tai nạn đuối nước và xin tự tìm kiếm", nguồn tin cho hay.

Sau khi thông tin đăng tải trên mạng xã hội, đa số ý kiến cho rằng nạn nhân quá dại dột khi lựa chọn cái chết chỉ vì số nợ này. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra thương cảm với chị Q.A.

"Phải ở trong hoàn cảnh của người ta mới hiểu được. Đi đến lựa chọn này cũng cùng đường rồi nhưng làm thế này thì thiệt mình, khổ chồng, khổ con", người dùng mạng xã hội bình luận.