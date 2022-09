Vụ ẩu đả, chặn đầu xe cấp cứu: Do tranh nhau trả tiền taxi

Sáng 12/9, cơ quan chức năng phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, vụ việc đã được công an phường này và Công an thành phố Vinh vào cuộc điều tra làm rõ.

Người đàn ông đánh bạn, chặn đầu xe cấp cứu (Ảnh cắt từ clip).

"Hiện chúng tôi đã tạm giữ hình sự một đối tượng trong nhóm do liên quan đến vụ ẩu đả trên địa bàn phường Hà Huy Tập gây xôn xao dư luận hôm qua (11/9). Nhóm người này được xác định trong hội người mù, đi hát karaoke và bắt taxi để về nhà. Khi đến đường Hà Huy Tập họ xuống xe và tranh nhau trả tiền thì xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau", một cán bộ phường Hà Huy Tập cho biết.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một bác sĩ Bệnh viện đa khoa Nghệ An cho biết, tối 11/9, có tiếp nhận một bệnh nhân Trần Thế A. (39 tuổi, trú Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) liên quan đến vụ ẩu đả trên địa bàn phường Hà Huy Tập.

Anh Trần Thế A. nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu (Ảnh: CTV).

"Người này được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu. Qua kiểm tra, bệnh nhân này bị chấn thương sọ não khá nặng và đang được thở ôxy", bác sĩ Bệnh viện đa khoa Nghệ An cho biết.

Như Dân trí đã thông tin, chiều 11/9, một đoạn clip dài khoảng 35 giây xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhóm người có biểu hiện say rượu, gây náo loạn trên phố.

Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo màu tím nằm bất tỉnh trên đường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, bị một người khác dùng chân đạp liên tục vào mặt. Lát sau, nạn nhân bất ngờ bật dậy, dùng viên gạch lát vỉa hè ném thẳng vào đầu người đàn ông vừa đánh mình khiến người này gục xuống đường.

Một người đàn ông khác đứng cạnh đó cũng bị viên gạch văng trúng gây choáng váng và gục xuống vỉa hè.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng điều xe cấp cứu lập tức tới hiện trường để đưa người bị thương đi viện. Tuy nhiên, khi xe cấp cứu có mặt, người đàn ông mặc áo tím đã chặn đầu xe hò hét, ngăn chặn.