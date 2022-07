Vụ 9 phụ nữ tố bị lừa tình, tiền: "Sở khanh" bất ngờ lộ diện ở đồn công an

Vô tình giáp mặt "sở khanh"

Mới đây, một nguồn tin của PV Dân trí cho hay, Công an phường Hà Cầu (quận Hà Đông, Hà Nội) vừa tiến hành bàn giao ông Tống Anh S. (43 tuổi, quê Thanh Hóa; tạm trú tại Hà Nội) cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội (PC02) để phục vụ quá trình xác minh, làm rõ đơn tố cáo ông S. về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người phụ nữ.

(Tranh minh họa).

Trước đó, ngày 4/7, Công an phường Hà Cầu phát hiện một công ty đặt trụ sở trên địa bàn có dấu hiệu phức tạp về an ninh, mâu thuẫn nội bộ nên đã mời toàn bộ người của công ty này về trụ sở công an phường để làm việc.

"Qua xác minh nhân thân, đơn vị phát hiện trong nhóm người này có ông Tống Anh S. Do ông S. đang bị truy tìm toàn quốc nên đơn vị đã báo cáo đến PC02. Trong ngày 4/7, PC02 đã cử người xuống làm việc, tiếp nhận ông S." - nguồn tin chia sẻ thêm.

Được biết, hiện một trong số những người phụ nữ đã có đơn đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng TP Hà Nội ra quyết định phục hồi giải quyết tin báo tố giác tội phạm mà trước đó cơ quan công an đã tạm đình chỉ.

Trong đơn, người này cho biết kể từ thời điểm PC02 ra quyết định tạm đình chỉ cho đến nay, bản thân cũng như các nạn nhân khác vẫn ngày đêm mong mỏi thông tin giải quyết vụ việc từ cơ quan công an. Tuy nhiên, hiện bản thân vẫn không nhận được thêm thông tin gì từ cơ quan chức năng.

"Tôi rất mong VKSND TP, Công an TP Hà Nội làm công tâm theo pháp luật để bảo vệ quyền lợi cho những người bị hại" - người phụ nữ này bày tỏ.

Sẽ phục hồi giải quyết đơn tố cáo?

Theo luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng Luật sư Đồng Đội (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), vì ông S. đang là người bị rất nhiều phụ nữ tố giác về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên việc truy tìm được người đàn ông này là căn cứ quan trọng trong việc giải quyết vụ việc.

Trong vụ này, PC02 đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết tố giác của các bị hại vào tháng 10/2020 là do hết thời hạn điều tra, xác minh đơn tố cáo, quy định tại điểm b khoản 1, Điều 148, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Theo quy định hiện hành, cơ quan điều tra khi hết thời hạn xác minh, điều tra, làm căn cứ để giải quyết đơn tố giác của công dân sẽ ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm. Trong quyết định nêu rõ căn cứ tạm đình chỉ theo quy định tại khoản 1, Điều 148, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Cho đến khi căn cứ tạm đình chỉ không còn nữa hoặc thông tin đã được cơ quan điều tra xác minh, làm rõ, thì cơ quan điều tra ra quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm. Đây là thẩm quyền và cũng là trách nhiệm của cơ quan điều tra.

Nội dung tin nhắn được các nạn nhân cho là của ông S. gửi cho hàng loạt phụ nữ trên trang mạng xã hội. Theo đó, ông S. chỉ thay đổi năm sinh để phù hợp với độ tuổi của "con mồi" (Ảnh tư liệu).

Như vậy, đối chiếu với diễn biến vụ việc trên, nếu căn cứ tạm đình chỉ của cơ quan điều tra là do ông S. bỏ đi khỏi nơi cư trú, không phối hợp với cơ quan điều tra, thì khi tìm được ông S., cơ quan điều tra có thẩm quyền, trách nhiệm tiếp tục điều tra, ra quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Mặt khác, trong trường hợp người tố giác biết được thông tin về ông S. cũng có quyền trình báo với cơ quan công an và đề nghị xem xét, nhanh chóng ra quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm, làm căn cứ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhằm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Khi đó, cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra là người có thẩm quyền phải ra quyết định phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm căn cứ theo quy định tại Điều 149 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Luật sư Tiền cho hay, trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày ra quyết định phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, PC02 phải gửi quyết định phục hồi cho VKSND TP Hà Nội và các cá nhân đã tố giác hành vi của ông S. Thời hạn để tiếp tục giải quyết tố giác tin báo về tội phạm là một tháng.

Tuy nhiên, vụ án trên đã bị tạm đình chỉ từ tháng 10/2020 đến nay đã gần 3 năm, nên việc sớm giải quyết, tránh trì hoãn.

9 phụ nữ tố một người đàn ông lừa tình - tiền

Hồi tháng 4/2020, 7 người phụ nữ ở nhiều tỉnh, thành phố, tự nhận mình là nạn nhân đã bị ông S. dụ dỗ, lợi dụng tình cảm để lấy đi số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cả 7 người này đều chỉ quen biết ông S. qua các trang mạng xã hội dành cho những người phụ nữ độc thân, lỡ dở chuyện tình cảm và đang muốn tìm một nửa còn lại của cuộc đời mình.

Một trong số các nạn nhân đã cung cấp giấy viết tay được cho là của ông S., có nội dung thừa nhận đã vay của chị Hoàng Ngọc Trang (tên nhân vật đã được thay đổi) số tiền 720 triệu đồng. Trong đó, S. đã thanh toán trước 50 triệu đồng cho chị Trang, tính từ thời điểm cuối năm 2017.

Sau khi vụ việc bị báo chí phản ánh, đã có thêm 2 phụ nữ khác tự nhận mình là nạn nhân rồi gửi đơn tố cáo ông S., nâng tổng số người đứng ra tố cáo hành vi của ông S. là 9 nạn nhân.

Cũng trong thời điểm này, một cụ ông có tên là T.V.T. (72 tuổi, ở Thanh Hóa; tự nhận là bố đẻ của ông S.) đã liên hệ với chị Nguyễn Thu Hoài (tên nhân vật đã thay đổi, 1 trong số 9 phụ nữ viết đơn tố cáo) với mong muốn thay ông S. "khắc phục hậu quả". Trước đề nghị của ông T., chị Hoài đã từ chối. Bản thân chị mong muốn những hành động mà ông S. đã gây ra cho các nạn nhân phải bị trừng trị theo quy định của pháp luật.

"Tiền bạc với chúng tôi chỉ là một phần, còn những tổn thất về tinh thần, danh dự thì thế nào. Rồi có nạn nhân đã mất đi thiên chức làm mẹ thì lấy gì để bù đắp lại" - chị Hoài bày tỏ riêng với PV.

Tuy nhiên, trong quá trình công an điều tra, xác minh vụ việc, ông S. đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Dù nhiều lần được cơ quan công an mời lên làm việc, ông S. đều không phối hợp.

Chính vì vậy, cuối tháng 8/2020, PC02 đã phát đi thông báo truy tìm ông S. trên toàn quốc để điều tra, xác minh đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 8/10/2020, khi PV liên lạc vào số điện thoại 0936xxxxx5 thì người đàn ông ở đầu dây bên kia xác nhận mình là Tống Anh S. (số điện thoại được nạn nhân cung cấp). Người đàn ông này từ chối nói về việc mình bị nhiều người phụ nữ tố cáo lừa đảo và cho biết mọi việc liên quan cứ để cơ quan công an xác minh. "Đúng sai đến đâu thì cứ theo pháp luật" - ông S. nói.