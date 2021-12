Vụ 126 khách ăn nhậu tại Monaza Trần Duy Hưng: Kiến nghị thu hồi giấy phép

Dân trí Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) vừa chuyển hồ sơ sang UBND phường Trung Hòa, đề xuất xử phạt quán Monaza 194 Trần Duy Hưng, đồng thời kiến nghị thu hồi giấy phép cơ sở kinh doanh này.

Quán Monaza 194 Trần Duy Hưng bị đề nghị tịch thu giấy phép kinh doanh do để 126 khách ăn uống, hát hò "chui", trong đó đã phát hiện 5 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 13/12, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) xác nhận thông tin trên và cho biết, các lực lượng chức năng đang tiến hành phong tỏa 14 ngày đối với quán Monaza 194 Trần Duy Hưng để đảm bảo các công tác phòng chống dịch.

Theo báo cáo mới nhất của cơ quan chức năng, trong số 126 khách ăn uống hát hò tại quán Monaza đêm 8/12, có 5 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Công an phường Trung Hòa đã lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với chủ quán Monaza. Theo đó, công an phường đã gửi hồ sơ sang UBND phường Trung Hòa, đề xuất xử phạt quán Monaza về các lỗi: Kinh doanh quá giờ (đề xuất đối với hàng ăn là 200.000 đồng); Không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, không có kế hoạch phòng chống dịch (đề xuất phạt 7,5 triệu đồng); Kiểm tra hành chính các trường hợp không xuất trình được chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân (đề xuất phạt 6 trường hợp, mỗi trường hợp 150.000 đồng).

"Ngoài 3 lỗi kể trên, chúng tôi cũng đề xuất UBND phường tiến hành tịch thu giấy phép kinh doanh đối với quán Monaza vì để xảy ra nhiều vi phạm trong quá trình kinh doanh, không thực hiện các quy định phòng chống dịch. Quán này cũng đã từng bị xử phạt rất nhiều lần, nhưng đến nay vẫn tiếp tục vi phạm", vị lãnh đạo Công an phường Trung Hòa nói.

Theo tài liệu của cơ quan công an, cơ sở vi phạm trên do ông Nguyễn Chí T., sinh năm 1983, làm chủ; ngành nghề kinh doanh của cơ sở gồm karaoke, nhà hàng, cà phê.

Trong năm 2021, Công an phường Trung Hòa đã 3 lần chủ động phát hiện, kiểm tra đối với vi phạm của cơ sở này. Cụ thể: Trong các ngày 17/5, 27/7, UBND quận Cầu Giấy xử phạt 15 triệu đồng cơ sở kinh doanh này với lỗi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng; 45 triệu đồng lỗi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống cộng, có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch Covid-19, không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người; không giao kết hợp đồng bằng văn bản đối với công việc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên.

Mới đây, ngày 2/12, UBND quận Cầu Giấy xử phạt cơ sở này 20 triệu đồng lỗi không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng.

Sau lần phạt thứ 3, Công an phường Trung Hòa đã tham mưu cho UBND phường đề xuất Chủ tịch UBND quận nghiên cứu các quy định thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh đối với cơ sở trên, vì nhiều lần vi phạm. Đồng thời, Công an phường báo cáo Công an quận Cầu Giấy để chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với đơn vị kiểm tra, phát hiện và xử lý khi cơ sở vi phạm.

