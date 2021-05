Vợ chồng Đà Nẵng làm nhà độc lạ, có cả khu cắm trại trên sân thượng

Dân trí Ngôi nhà tại thành phố Đà Nẵng được lấy cảm hứng từ chiếc phi thuyền vượt không gian - thời gian với không gian xanh phủ quanh nhà.

Ngôi nhà nằm tại Đà Nẵng có diện tích 220m2. Chủ nhân của ngôi nhà là một gia đình 4 thành viên gồm đôi vợ chồng trẻ và 2 con nhỏ.

Họ là những người có sở thích đặc biệt với camping (cắm trại) và DIY (Do It Yourself - "tự tay làm"), do vậy, công trình không chỉ được thiết kế để ở, mà không gian còn cần phải mới mẻ, khác lạ so với hàng triệu ngôi nhà lô phố khác ở Việt Nam.

Từ sở thích của gia chủ, KTS chủ trì Tô Hữu Dũng quyết định thiết kế ngôi nhà lấy cảm hứng từ chiếc phi thuyền vượt không gian - thời gian tạo nên một ngôi nhà có sự nổi bật, khác biệt về hình dáng.

Ngôi nhà có khu vực sân vườn để "cắm trại tại gia" và một sân vườn khác để tổ chức các bữa tiệc ngoài trời.

UOY Home là công trình tọa lạc tại Đà Nẵng - một tỉnh miền Trung nên có khí hậu nóng bức. Mặt tiền hướng Tây cũng khiến UOY Home phải hứng chịu trực tiếp ánh nắng có hại.

Ngoài sự nổi bật về hình dáng, ngôi nhà cũng được áp dụng nhiều giải pháp thiết kế và thi công giúp giảm thiểu tác động của nắng gắt hướng Tây tới không gian sống của gia đình.

Để xử lý vấn đề này, nhóm KTS đã áp dụng 3 giải pháp để hạn chế bức xạ nhiệt.

Một là xử lý bằng giải pháp tự nhiên, dùng cây xanh để làm vườn trên tường và trên mái.

Hai là giải pháp công nghệ, dùng các tấm chống nóng XPS có độ dày 3cm để ốp bên ngoài các bức tường chịu hướng nắng chính, nhằm ngăn chặn sự hấp thụ nhiệt.

Giải pháp thứ ba là tạo đối lưu gió bằng cách mở nhiều cửa về hướng Đông và Nam để đón gió mát. Nhờ đó mà UOY Home dù là ngôi nhà hướng Tây nhưng không gian bên trong vẫn luôn mát mẻ.

Tầng 1 của ngôi nhà là không gian sinh hoạt chung bao gồm phòng khách, phòng bếp - phòng ăn. Không gian dạng mở tạo cảm giác liền mạch với sân vườn, phân cách qua hệ cửa kính trượt.

Ngoài không gian sinh hoạt và sân vườn, nhóm thiết kế còn bố trí thêm một phòng làm việc và DIY cho người chồng.

Mái kính cỡ lớn ở khu vực phòng bếp - ăn được làm từ kính Solar Control, có khả năng loại bỏ được phần lớn tia UV và giảm thiểu sức nóng tác động vào không gian bên trong.

Đơn vị thiết kế còn lắp đặt thêm hệ thống rèm tự động để có thể đóng mở nguồn sáng này một cách chủ động. Vào ban đêm, khu vực này là nơi hoàn hảo để có thể nhìn ngắm bầu trời.

Tầng 2 bao gồm 2 phòng ngủ: 1 phòng ngủ lớn dành cho đôi vợ chồng và 1 phòng ngủ nhỏ cho cậu con trai.

Cả hai phòng ngủ tầng 2 đều có ban công hướng về phía Nam đón gió mát.

Tầng 3 bao gồm một phòng ngủ nhỏ và phòng làm việc, may vá cho người vợ ở phía sau, còn phía trước là khoảng sân vườn để trồng cây xanh và cũng là nơi để gia đình có thể tụ tập ăn uống.

Không gian tổ chức tiệc trên mái của gia đình. Tầng mái là nơi bố trí khu vực kỹ thuật và dành phần lớn diện tích để trồng thảm cỏ. Đây là nơi gia đình có thể cùng nhau cắm trại và vui chơi khi không thể đi xa.

Xung quanh nhà đều là những thảm thực vật xanh.

