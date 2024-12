Vĩnh Phúc tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương

Theo báo cáo, năm 2024, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo, thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác quân sự, quốc phòng; thường xuyên nắm bắt và đánh giá đúng tình hình, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh.

Đặc biệt, tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được nâng lên.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông trao Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh cho 9 tập thể xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2024 (Ảnh: Hồng Yến).

Vĩnh Phúc đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân được giao, bảo đảm công bằng, đúng luật; chỉ đạo tổ chức thành công các cuộc diễn tập, luyện tập ở các cấp. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho các đối tượng; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trong năm, tỉnh tiếp tục quán triệt chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục, quốc phòng an ninh trong tình hình mới; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng bằng nhiều hình thức, phương pháp sáng tạo, thiết thực, hiệu quả.

Cùng với đó, địa phương đã xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng cao, thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn dự bị động viên. Huy động huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị đạt 99,6% chỉ tiêu và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ bảo đảm "vững mạnh, rộng khắp".

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Duy Đông yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về quân sự, quốc phòng. Triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật mới về quốc phòng có hiệu lực trong năm 2025 và thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng.

Ông Đông yêu cầu các cấp, ngành thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về sắp xếp tinh gọn bộ máy theo đúng lộ trình, thời gian quy định. Kịp thời nắm chắc, dự báo, đánh giá chính xác tình hình, nhất là trên không gian mạng và các địa bàn trọng điểm, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tân binh ở Vĩnh Phúc hồ hởi lên xe về đơn vị nhận nhiệm vụ đầu năm 2024 (Ảnh: Thanh Nga).

Người đứng đầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Vĩnh Phúc thường xuyên phối hợp chặt chẽ để kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, quốc phòng. Trong đó tập trung nắm chắc tình hình bảo vệ chính trị nội bộ, khiếu kiện của người dân, nhất là các địa bàn tiềm ẩn nguy cơ về an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp; bảo đảm để nhân dân đón Tết Nguyên đán an toàn, đầm ấm.

Ông Đông nhấn mạnh phải thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2025, hoàn thành chỉ tiêu được giao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo dục quốc phòng cho các đối tượng; giải quyết tốt việc làm cho quân nhân xuất ngũ; bảo đảm mọi mặt về quốc phòng, an ninh phục vụ Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 và các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị trọng đại.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2024 được Quân khu 2, UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc khen thưởng.