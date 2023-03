Vĩnh Phúc bảo vệ Vườn cò Phương Xô, xử lý buôn bán chim hoang dã

Thông tin từ UBND tỉnh Vĩnh Phúc, trên địa bàn xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường có nhiều loài cò, chim hoang dã di cư về đây cư ngụ, sinh sống và phát triển, được người dân gọi là "Vườn cò Phương Xô" (chủ vườn cò là vợ chồng ông Lê Xô - PV).

Vườn cò đã tạo nên các giá trị thiên nhiên quan trọng, góp phần bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển du lịch ở địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành (Ảnh: V.P).

Để gìn giữ, bảo tồn các loài cò, chim hoang dã, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Vĩnh Tường hướng dẫn chủ Vườn cò Phương Xô quản lý, chăm sóc và bảo vệ; nghiên cứu hình thức hỗ trợ nhằm khuyến khích, động viên việc quản lý, bảo vệ, chăm sóc và bảo tồn các loài cò ở đây.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các lực lượng chức năng, Công an huyện Vĩnh Tường, Công an xã Vân Xuân tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi săn, bắn, bắt, bẫy các loài cò, chim hoang dã.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng kiểm lâm chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm soát việc săn, bắt, buôn bán và xử lý nghiêm các hành vi săn, bắn, bắt, bẫy, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ trái pháp luật các loài chim hoang dã.

"Tổ chức triệt phá các tụ điểm kinh doanh trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn", Chủ tịch Vĩnh Phúc nêu rõ yêu cầu.

Một vườn cò trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Ảnh minh họa).

Ông Lê Duy Thành cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không thực hiện các hành vi săn, bắt, bẫy, bắn chim hoang dã, di cư; không mua, bán, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ trái pháp luật các loài chim hoang dã.

Đặc biệt, vận động người dân tích cực đấu tranh, tố giác các đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ các loài chim hoang dã, di cư.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo chính quyền cấp xã và cơ quan thực thi pháp luật tổ chức triệt phá dứt điểm các khu chợ, tụ điểm buôn bán các loài chim hoang dã, di cư trái pháp luật trên địa bàn quản lý theo quy định.