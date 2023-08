Vĩnh Long: Điều tra vi phạm cho thuê đất tại khu công nghiệp Bình Minh

Liên quan vụ vi phạm cho thuê đất tại Khu công nghiệp (KCN) Bình Minh, sáng 7/8, tại buổi họp báo quý 2 do UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức, ông Lê Đồng Khởi - Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long - cho biết, do xác định có dấu hiệu hình sự nên đã chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh.

Cụ thể, theo ông Khởi, quyết định quy hoạch chi tiết, điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Bình Minh và quy hoạch xây dựng có một vài nội dung mâu thuẫn với nhau.

"Đối chiếu cho thấy quy hoạch phê duyệt đất ở khu công nghiệp và việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp phép xây dựng cho nhà đầu tư chưa đúng với loại hình công nghiệp được phê duyệt", ông Khởi khẳng định.

Ông Lê Đồng Khởi - Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long trả lời tại buổi họp báo (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bên cạnh đó, Công ty địa ốc Hoàng Quân Mekong cho 3 nhà đầu tư thuê đất để cơ quan chức năng cấp chứng nhận đầu tư trên chính thửa đất đã được đem đi thế chấp ngân hàng có dấu hiệu vi phạm hình sự nên thanh tra đã chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh.

Trong quá trình điều tra, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ xử lý theo quy định. Còn không đủ cơ quan điều tra sẽ chuyển lại hồ sơ để thanh tra tỉnh xử lý vi phạm hành chính.

"Hiện UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ làm kiểm điểm hình thức đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan", ông Khởi trả lời tại buổi họp báo.

Trước đó, từ ngày 6 đến 13/3, Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đối với khu đất kho bãi và đất công trình đầu mối kỹ thuật tại KCN Bình Minh.

Thanh tra xác định nhiều vi phạm trong sử dụng đất, cấp chứng nhận đầu tư, cấp phép xây dựng tại KCN này.

KCN Bình Minh (Ảnh: CTV).

Chủ đầu tư KCN Bình Minh là Công ty địa ốc Hoàng Quân Mekong và Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long lần lượt ký hợp đồng cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần Cảng Bình Minh xây dựng kho bãi tại các khu đất I, J và H.

Sau đó không lâu, Công ty Cảng Bình Minh đã đem thửa đất gần 50.000m2 tại lô J thế chấp vay tiền ngân hàng. Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long có thông báo chấm dứt dự án của Công ty Cảng Bình Minh nhưng vẫn không thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Sau đó, chủ đầu tư khu công nghiệp tiếp tục ký hợp đồng với 3 công ty là New Hope Vĩnh Long; Furukawa Automotive Systems Vĩnh Long Việt Nam và Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam cho thuê lại đất tại lô I, J.

Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long cũng cấp chứng nhận đầu tư, cấp giấy phép xây dựng cho 3 công ty nói trên xây dựng nhà máy.

Trong kết luận thanh tra chỉ rõ, phía Ban quản lý các khu công nghiệp cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng cho 3 đơn vị trên là chưa đúng. Yêu cầu truy trách nhiệm với tổ chức, cá nhân liên quan trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp phép xây dựng.