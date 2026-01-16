Khi bác sĩ tuyến Trung ương làm sống lại trạm y tế bị “đóng băng”

Thay đổi này như một bước ngoặt lớn đánh dấu sự hồi sinh của các trạm y tế cơ sở - những nơi vốn bị “đóng băng” và hoạt động không hiệu quả trong suốt thời gian dài.

Mô hình Phòng khám đa khoa Vĩnh Hưng - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ra đời trên cơ sở liên kết giữa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng, mới chính thức triển khai và được kỳ vọng mang lại diện mạo mới cho y tế cơ sở, với sự hỗ trợ của các bác sĩ đầu ngành từ tuyến Trung ương.

Đây là bước đi đầu tiên nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và cũng là định hướng rất quan trọng được đề cập trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại biểu Quốc hội, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu (Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) chia sẻ nhiều lợi ích của mô hình này, đồng thời gợi mở những hướng đi hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân ngay từ cơ sở.

Đại biểu Quốc hội, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (Ảnh: Quang Vinh).

Các bên cùng có lợi, y tế cơ sở sẽ "hồi sinh"

Chúng tôi vừa chứng kiến một khung cảnh rất đặc biệt tại Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng, nơi mà suốt nhiều năm qua vắng lặng vì không có bệnh nhân đến khám thì nay đông đúc lạ thường. Việc bệnh viện tuyến trên hỗ trợ tuyến dưới đã nhiều lần được triển khai nhưng chỉ nổi lên trong một giai đoạn rồi “đâu lại vào đấy”. Vậy mô hình hợp tác lần này giữa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng có gì khác biệt, thưa ông?

- Sự khác biệt lớn nhất là các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y sẽ thường xuyên có mặt và khám, chữa bệnh tại Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng thay vì việc chỉ hỗ trợ theo từng đợt và trong giai đoạn ngắn như trước đây.

Từ lâu, chúng ta đã có những chương trình đưa bác sĩ về hỗ trợ tuyến dưới nhưng vì không được triển khai thường xuyên, liên tục nên chưa phát huy hiệu quả bền vững.

Đây là mô hình đầu tiên bệnh viện tuyến Trung ương xây dựng cơ sở khám chữa bệnh tại phường, xã. Với mô hình hợp tác này, tất cả các bên đều có lợi.

Trong đó, trạm y tế phường sẽ được Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ về tiêm chủng, quản lý bệnh mạn tính, giáo dục truyền thông sức khỏe... Và đặc biệt, chúng tôi cũng trang bị thiết bị, xe cứu thương cùng nhân lực 24/24h ở trạm y tế để đảm bảo có thể triển khai cấp cứu cho người dân địa phương nhanh nhất, đúng phương pháp và hiệu quả nhất.

Người dân cũng được hưởng lợi khi không cần lên bệnh viện tuyến trên, xếp hàng chờ đợi mà vẫn được khám chữa bệnh với dịch vụ chất lượng cao ngay tại địa bàn mình sinh sống.

Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khám bệnh cho người dân trên địa bàn phường Vĩnh Hưng ngay tại trạm y tế phường (Ảnh: Quang Vinh).

Với mô hình Phòng khám đa khoa Vĩnh Hưng - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, người dân khi đến khám các bệnh đơn giản sẽ “rẽ phải” sang Trạm Y tế, còn với bệnh lý phức tạp có thể “rẽ trái” - nơi có các bác sĩ đầu ngành của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại sẵn sàng đáp ứng. Như vậy, chỉ trong cùng một khuôn viên của trạm y tế phường, người dân có thể lựa chọn hình thức khám và có cơ hội được khám chữa bệnh chất lượng cao ngay tại cơ sở.

Chỉ trong vòng 2 tuần triển khai mô hình này, lần đầu tiên trạm y tế phường được trang bị nhiều máy móc hiện đại như máy chụp cắt lớp, máy siêu âm công nghệ cao, có thể truyền trực tiếp quá trình siêu âm về Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và bác sĩ có thể điều khiển, đọc kết quả từ xa…

Ông cho rằng với sự hợp tác mới này, trạm y tế có thể "hồi sinh". Cơ sở nào để ông đưa ra nhận định chắc chắn như vậy, trong khi thực tế lâu nay, phần lớn người dân vẫn có tâm lý chấp nhận lặn lội đến các bệnh viện lớn xếp hàng chờ khám thay vì khám ở trạm y tế cơ sở?

- Thông thường, nhân lực và trang thiết bị là điều khiến người dân lo lắng nhất. Người dân đến trạm y tế phường, xã sợ nhất là xét nghiệm không chính xác hoặc bác sĩ tại trạm chưa thạo siêu âm. Nhưng lần liên kết này, với uy tín và chuyên môn của các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng như hệ thống máy móc hiện đại được triển khai, chắc chắn người dân sẽ tin tưởng.

Chúng tôi đã có mô hình tương tự là Phòng khám Trương Công Giai ở Cầu Giấy rất thành công, mỗi ngày có 300-400 bệnh nhân đến khám. Vì thế, tôi tin không có lý gì mà một phòng khám khang trang, hiện đại như Vĩnh Hưng, chúng tôi không giúp được 500 bệnh nhân mỗi ngày.

Cơ sở thứ hai khiến tôi tin chắc vào nhận định trạm y tế cơ sở sẽ hồi sinh, đó là cơ chế chính sách.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, giới thiệu với lãnh đạo Hà Nội về hệ thống máy móc hiện đại được trang bị tại Phòng khám đa khoa Vĩnh Hưng - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (Ảnh: Minh Châu).

Trước đây, chúng tôi giúp các bệnh viện tuyến huyện và hiện vẫn có bác sĩ xuống các bệnh viện tuyến dưới, ở vùng sâu, vùng xa hỗ trợ, nhưng việc đó hoàn toàn xuất phát từ mong muốn cá nhân, không có sự hỗ trợ về chính sách và cũng không có ai trả tiền cho bác sĩ cả.

Còn mô hình liên kết này là sự phối hợp “các bên cùng có lợi”, trạm y tế vẫn phát huy chức năng vốn có, phòng khám triển khai dịch vụ còn người dân thay vì phải đi khám ở bệnh viện tuyến trên có thể khám ngay tại địa bàn.

Với mô hình mới này, tôi hy vọng không chỉ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội mà nhiều bệnh viện ở Hà Nội nói riêng, bệnh viện trên cả nước nói chung sẽ triển khai nhân rộng. Mỗi bệnh viện tuyến trên có thể liên kết, hợp tác 3-4 trạm y tế và như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể phủ kín các mạng lưới y tế cơ sở.

Thu nhập và chính sách có thể giữ chân bác sĩ giỏi ở lại cơ sở

Trong các định hướng lớn của Đảng luôn nhấn mạnh y tế cơ sở là "xương sống" của hệ thống y tế, nhưng nền tảng này nhiều nhiệm kỳ qua vẫn chưa vững chắc. Theo ông, cần tháo gỡ nút thắt lớn nhất nào để y tế cơ sở thực sự hồi sinh?

- Từ nhiều nhiệm kỳ trước, chúng ta luôn nhấn mạnh việc phát triển y tế cơ sở nhưng thực tế lại chưa tìm ra mô hình hiệu quả nhất cho hướng đi này. Trước đây chúng ta cũng quyết tâm dồn nguồn lực cho y tế cơ sở, song vẫn dùng mô hình cũ nên không phát huy hiệu quả.

Câu chuyện thực tế từ chính Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng là nhiều năm nay, chỉ có 2 bác sĩ và với nguồn lực đầu tư rất nhỏ, nên người dân không thể nào tin tưởng đến khám. Đó là lý do cần tìm hướng đi mới để phát triển và nâng cao hiệu quả cho y tế cơ sở.

Tất nhiên, mỗi địa phương đều có đặc thù riêng về địa chính trị và điều kiện kinh tế, nên cần tìm ra hướng đi phù hợp, như vậy phát triển y tế cơ sở mới thực sự bền vững và thành công.

Nguồn nhân lực được coi là "linh hồn" của y tế cơ sở. Từ kinh nghiệm tại quản lý Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, tạo được nhiều đột phá trong thu hút nhân tài khi còn giữ cương vị Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, theo ông, cần chính sách gì để các bác sĩ giỏi sẵn sàng về làm việc tại y tế tuyến cơ sở?

- Muốn bác sĩ giỏi cống hiến và gắn bó với cơ sở, điều quan trọng nhất phải là thu nhập. Hiện nay các cơ sở y tế tư nhân đã phát triển rất mạnh và sẵn sàng chiêu mộ người tài, vì vậy chúng ta phải tìm cách nâng cao thu nhập cho bác sĩ tại cơ sở.

Nhưng có thu nhập rồi thì phải có việc làm. Với mô hình liên kết này, các bác sĩ ở cơ sở sẽ có việc làm. Nhân viên y tế tại trạm sẽ được Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ký hợp đồng chuyên gia, làm việc cùng với các bác sĩ của chúng tôi, vừa có thu nhập tăng thêm, vừa được tiếp cận, cọ xát với các bác sĩ tuyến Trung ương nên sẽ có nhiều cơ hội phát triển.

Người dân được các bác sĩ đầu ngành thăm khám, với hệ thống thiết bị hiện đại, mà không cần lên bệnh viện tuyến trên (Ảnh: Quang Vinh).

Khi bác sĩ ở cơ sở có thể sống được bằng nghề và phát huy được năng lực, trình độ chuyên môn, họ sẽ sẵn sàng gắn bó và khi đó, người dân sẽ được hưởng lợi.

Để nói về câu chuyện phát triển, nâng cao năng lực cho y tế cơ sở, tôi chỉ mong muốn một việc rất đơn giản, đó là lãnh đạo ngành y tế các cấp, từ Bộ Y tế đến các sở, ban, ngành và bệnh viện, phải chủ động tìm ra hướng phát triển cho đơn vị thay vì chỉ chờ đợi định hướng chung từ Trung ương.

Quan trọng nhất là phải nhìn nhận thẳng vào những vướng mắc đang cản trở để giải quyết, nếu chỉ hô khẩu hiệu sẽ lại đi vào vòng luẩn quẩn cũ.

Sự thành công của chính sách mới phải đánh giá bằng việc người dân có thực sự được hưởng lợi hay không, có bị lạm dụng chỉ định không, hay có phải tốn quá nhiều tiền túi để chữa không. Chúng ta cần những số liệu thống kê cụ thể để có căn cứ thay đổi chính sách một cách thực chất và hiệu quả.

Xin cảm ơn ông!