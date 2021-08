Việt Nam lên tiếng về tình hình tại Afghanistan

Dân trí Nói về tình hình tại Afghanistan tại cuộc họp báo chiều 19/8, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam bày tỏ quan điểm mong nước bạn sớm ổn định, vì lợi ích của người dân, vì ổn định và hòa bình tại khu vực.

Tại cuộc họp báo, bình luận về tình hình tại Afghanistan, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói, Việt Nam quan tâm theo dõi tình hình Afghanistan và mong Afghanistan sớm ổn định, vì lợi ích của người dân Afghanistan và hòa bình, an ninh, ổn định của khu vực và thế giới.

Là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Việt Nam kêu gọi các nước không sử dụng vũ lực, đảm bảo an ninh an toàn cho người dân Afghanistan, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, cũng như đảm bảo tiếp cận nhân đạo trong trường hợp cần thiết.

Hàng nghìn người dân Afghanistan kéo tới sân bay Kabul để tìm đường di tản.

Tình hình bất ổn tại Afghanistan nổi lên sau khi Mỹ rút quân khỏi đất nước này từ tháng 5/2021. Lực lượng Taliban đẩy mạnh tấn công quân đội Chính phủ Afghanistan. Ngày 15/8, Taliban bao vây thủ đô Kabul, khiến Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani phải trốn khỏi đất nước. Một ngày sau, Taliban tuyên bố "chiến tranh đã kết thúc".

Từ đó tới nay, chính phủ nhiều nước phương Tây đã gấp rút di tản công dân nước mình cùng cộng tác viên người Afghanistan rời khỏi Kabul trên máy bay quân sự. Hàng nghìn người đổ về sân bay Kabul mỗi ngày để mong được di tản do lo bị trừng phạt.

Trước diễn biến này, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan kiêm nhiệm Afghanistan theo dõi sát công dân Việt Nam ở Afghanistan, trong bối cảnh tình hình nước này diễn biến phức tạp.

Ngày 3/8, Đại sứ quán đã phối hợp đưa một công dân Việt Nam làm việc cho cơ quan của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan về nước an toàn. Cho đến ngày 15/8, cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam khẳng định, chưa ghi nhận công dân Việt Nam còn lưu trú tại Afghanistan.

Phương Thảo