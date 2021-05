Vì sao sau một tuần, F1 của vợ cựu Giám đốc Hacinco mới bị đưa đi cách ly?

Dân trí Là người tiếp xúc gần với BN3633 vào ngày 11/5 nhưng đến ngày 17/5, chính quyền sở tại mới ra quyết định cách ly y tế tập trung đối với chị T.H.G., ở tòa nhà Center Point.

Quyết định do bà Nguyễn Thị Nhung - Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội) - ký ngày 17/5 thể hiện, chị T.H.G. (SN 1983, ở tòa nhà Center Point số 27 Lê Văn Lương) thuộc diện tiếp xúc gần với BN3633 (vợ ông Nguyễn Văn Thanh - cựu Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 - Hacinco).

Ngày tiếp xúc cuối của chị G. với BN3633 là ngày 11/5 vừa qua. Vì vậy, chính quyền sở tại yêu cầu chị G. phải cách ly y tế tập trung 21 ngày kể từ lần cuối tiếp xúc với BN3633. Sau khi kết thúc cách ly tập trung, trường hợp này tiếp tục phải theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi cư trú thêm 7 ngày nữa.

Hiện chỉ còn lại tầng 8 tòa Center Point bị chính quyền sở tại phong tỏa (Ảnh: Thành Trung).

Động thái này của chính quyền sở tại khiến nhiều cư dân ở tòa Center Point cảm thấy khó hiểu và bất an. "Chị G. là F1 của vợ Giám đốc Hacinco nhưng mãi đến ngày 17/5, trường hợp này mới được đưa đi cách ly tập trung. Vậy là do cơ quan y tế rà soát thiếu hay vì lý do gì lại để F1 cách ly tại nhà?" - một cư dân ở Center Point thắc mắc.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV Dân trí vào trưa ngày 19/5, ông Võ Văn Dũng - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân - cho biết, ngày 12/5, ngay sau khi phát hiện vợ chồng ông Nguyễn Văn Thanh mắc Covid-19, cơ quan chức năng đã lập tức triển khai các biện pháp theo quy định, khử khuẩn và phong tỏa tạm thời tòa nhà Center Point.

"Tất cả các F1 liên quan đến vợ chồng ông Thanh đều được đưa đi cách ly tập trung, chỉ còn đúng một trường hợp của chị G. thì cách ly tại nhà vì đang nuôi con nhỏ 6 tháng tuổi" - ông Dũng nói.

Lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân cho biết thêm, để đưa ra quyết định cách ly tại nhà đối với trường hợp F1 này, địa phương đã xin ý kiến rất kỹ từ Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội.

"Ở thời điểm đó, quận đã yêu cầu chị G. cách ly tại nhà, cam kết không được ra bên ngoài và có sự giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, cư dân vẫn phản ánh đối với trường hợp này nên cơ quan chức năng đã quyết định đưa chị G. đi cách ly tập trung và vận động gia đình này có biện pháp chăm sóc tốt nhất cho cháu bé dù rất áy náy" - ông Dũng bày tỏ.

Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân khử khuẩn tầng 8 tòa nhà Center Point liên quan chùm ca mắc Covid-19 (Ảnh: KTĐT).

Trước đó, liên quan đến vi phạm nghiêm trọng quy định phòng, chống dịch Covid-19, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội đã kỷ luật cách chức đối với ông Thanh. Cựu giám đốc này là trường hợp mắc Covid-19, có mã BN3634 sau khi cùng vợ đi du lịch tại Đà Nẵng.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, sau khi trở về Hà Nội vào ngày 2/5, ông Thanh có đi đến cơ quan, ăn liên hoan, về quê… và tiếp xúc với nhiều người. Từ 13h30-20h ngày 11/5, ông Thanh đi chơi golf tại sân golf Moutain Đồng Mô (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) với các thành viên trong một câu lạc bộ golf.

Ngày 12/5, ông Thanh xuất hiện ho, đau họng nên đã cùng vợ đi khám tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô. Khi có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, hai bệnh nhân mới khai tiền sử dịch tễ từng đi du lịch tại Đà Nẵng và có triệu chứng ho, đau họng từ ngày 6/5.

Đáng chú ý, nhắc lại về trường hợp ông Thanh tại buổi họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 diễn ra chiều 13/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, nếu F0 liên quan đến trường hợp này còn tiếp tục xuất hiện trên địa bàn thì đề nghị Công an TP Hà Nội phải vào cuộc.

"Đây là cán bộ doanh nghiệp trực thuộc thành phố, trong giờ làm việc đi chơi golf từ chiều đến tối. Thành phố đã cấm tập trung đông người nhưng vẫn liên hoan chỗ này, họp mặt chỗ kia" - ông Chu Ngọc Anh khẳng định vào chiều 13/5.

Sáng 19/5, Hà Nội ghi nhận thêm 9 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 6 trường hợp là F1 của vợ chồng cựu Giám đốc Hacinco.

