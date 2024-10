Vì sao Hà Nội thưởng hơn 74 tỷ đồng cho 4 quận?

Sử dụng 2.000 tỷ đồng thưởng vượt dự toán các khoản thu

Ngày 4/10, tại phiên làm việc của kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hà Nội đã thông qua phương án sử dụng số thưởng vượt dự toán các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố; số đầu tư trở lại từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2023.

Theo đó, Hà Nội bổ sung 1.000 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2024; thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2023 cho ngân sách 4 quận 74,6 tỷ đồng, trong đó quận Đống Đa 11,113 tỷ đồng, quận Hai Bà Trưng 5,62 tỷ đồng, quận Cầu Giấy 50,791 tỷ đồng, quận Long Biên 7,076 tỷ đồng.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội biểu quyết thông qua nghị quyết (Ảnh: Nguyễn Hợp)

HĐND TP Hà Nội cũng quyết định bổ sung kinh phí thực hiện một số chính sách đã được thành phố và trung ương ban hành trong năm 2024 là 925,4 tỷ đồng.

Các chính sách gồm chi hỗ trợ các cơ sở giáo dục công lập do giảm mức thu học phí; nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội; hỗ trợ lực lượng cảnh sát khu vực, lực lượng công an xã trên địa bàn; hỗ trợ đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở...

Người trồng đào, quất ở Tây Hồ thiệt hại 64 tỷ đồng

Tại kỳ họp, thảo luận về việc ban hành nghị quyết hỗ trợ phát triển sản xuất cây vụ đông góp phần khắc phục hậu quả của bão Yagi (bão số 3), đại biểu Lê Thị Thu Hằng (Bí thư quận Tây Hồ) cho biết, ảnh hưởng của bão Yagi, người dân trồng đào trên địa bàn quận thiệt hại khoảng 39 tỷ đồng, người dân trồng quất thiệt hại 25 tỷ đồng.

Theo bà Hằng, quận này đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất hỗ trợ 60 triệu đồng/ha với cây đào và 90 triệu đồng/ha với cây quất.

Bà cho rằng, quận Tây Hồ hoàn toàn có điều kiện về ngân sách để áp dụng mức hỗ trợ phù hợp. Vì vậy, quận mong muốn có cơ chế để thực hiện hỗ trợ trong vụ đông xuân này.

"Áp lực là hỗ trợ người dân trên địa bàn sớm, kịp dịp Tết Nguyên đán, vì thế cần cơ chế của thành phố cho phép sử dụng ngân sách quận để hỗ trợ", bà Hằng nêu.

Đại biểu Lê Thị Thu Hằng, Bí thư quận Tây Hồ đề nghị thành phố cho phép hỗ trợ cho người dân trồng đào, quất (Ảnh: Nguyễn Hợp).

Thảo luận về vấn đề này, bà Hồ Vân Nga, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố cho rằng, đề xuất của quận Tây Hồ là chính xác. Bà đề nghị sớm xem xét cơ chế để quận kịp thời hỗ trợ bà con.

Cho ý kiến về việc này, bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội cho biết, về căn cứ pháp lý, UBND thành phố thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách và Nghị định 163 của Chính phủ.

Theo bà, UBND thành phố đã rà soát, trình HĐND thành phố quyết định hỗ trợ sản xuất cây vụ đông, khắc phục hậu quả bão Yagi trên địa bàn. Hồ sơ trình nội dung trên đúng quy định, đúng thẩm quyền.

Tuy nhiên, qua thảo luận, không chỉ có ý kiến của đại biểu Lê Thị Thu Hằng mà nhiều đại biểu, đặc biệt khối huyện, ngoài danh mục cây ngô, đậu tương... còn hàng loạt cây sản xuất có giá trị hàng hóa cao, như cam canh, phật thủ, đào, quất bưởi... cần cân nhắc xem xét được hỗ trợ.

Bà Hà đề nghị UBND thành phố tiếp tục rà soát và khẩn trương tổng hợp, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và gửi đến HĐND thành phố sau khi có ý kiến thống nhất từ Ban Thường vụ Thành ủy.

Trên cơ sở đó, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình hỗ trợ cho các cơ sở, người dân bị ảnh hưởng cơn bão Yagi, cố gắng hỗ trợ ở mức tối đa, nhanh nhất.

"Đề nghị trình HĐND thành phố muộn nhất tại kỳ họp chuyên đề tháng 11-2024 để kịp thời hỗ trợ người dân ổn định sản xuất", bà Hà nhấn mạnh.