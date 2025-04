Sáng 11/4, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức họp báo thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I năm nay, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tiếp theo.

Tại buổi họp báo, phóng viên đã đặt câu hỏi liên quan đến thông tin sắp xếp tỉnh, thành sắp tới, trong đó có tỉnh Bắc Giang.

Toàn cảnh buổi họp báo (Ảnh: Hải Nam).

Chủ trì cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn, giao Sở Nội vụ trả lời nội dung này.

Theo đại diện Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang, về kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Bắc Giang được giao chủ trì sắp xếp với tỉnh Bắc Ninh.

Thời gian qua, Sở Nội vụ Bắc Giang đã tham mưu Tỉnh ủy, thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch với các mốc thời gian cụ thể. Trong đó, mốc cuối cùng để nộp hồ sơ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh là trước ngày 1/5, và thời điểm lấy ý kiến cử tri vào ngày 20/4.

Để thực hiện kế hoạch này, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang đã chủ động cùng địa phương, công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát cán bộ, công chức cấp xã, huyện, rà soát diện tích tự nhiên, dân số...

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh đã có các cuộc họp về kế hoạch triển khai, Sở Nội vụ 2 tỉnh đã lên khung đề án, đề cương, các số liệu cần có và đang tiếp tục hoàn thiện.

Tỉnh Bắc Giang (Ảnh: B.G.).

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương của tỉnh đã khẩn trương, tập trung thực hiện công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở cấp tỉnh, cấp huyện, cùng với đó là giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức sau sắp xếp theo quy định.

Sau sắp xếp, UBND tỉnh còn 13 cơ quan chuyên môn trực thuộc, giảm 6 cơ quan; còn 107 phòng chuyên môn, chi cục và tương đương, giảm 26 phòng chuyên môn và tương đương; giảm 9 đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác trực thuộc Sở.

Bộ máy mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/3.

Liên quan đến kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý I, tỉnh Bắc Giang tăng trưởng kinh tế đạt khá, vượt kịch bản dự tính (kịch bản dự tính quý I là 13%), đứng đầu cả nước.

Trong đó, về thu ngân sách Nhà nước, trong 3 tháng đầu năm, tỉnh tổng thu nội địa ước đạt hơn 6.700 tỷ đồng, bằng 42,5% so với dự toán, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm 2024. Thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt hơn 520 tỷ đồng, tương đương 22,5% dự toán năm và bằng 130,3% so với cùng kỳ.

Với đầu tư công và phát triển đô thị, đến nay, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm nay là hơn 8.100 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 31/3, giá trị giải ngân đạt hơn 1.000 tỷ đồng, bằng 14,72% kế hoạch.