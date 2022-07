Vì sao đường vừa sử dụng đã lún sâu 5m, vỡ toác như gặp động đất?

Nguyên nhân tuyến đường bị sụt lún có thể do thiếu sót trong quá trình khoan thăm dò địa chất.

Ngày 10/7, thông tin với báo chí, lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Long An cho hay, Sở đang phối hợp với địa phương và đơn vị thi công bố trí phà đưa rước người dân ở khu vực bị sụt lún khi có nhu cầu đi lại qua tuyến đường này. Sở cũng đang tiến hành xây dựng tạm một đoạn đường tránh đi qua khu vực sụt lún để phục vụ người dân.

Chủ đầu tư đang điều tra nguyên nhân cụ thể và xử lý những đơn vị, cá nhân liên quan.

Hiện, Sở cũng đang lập báo cáo giải trình về thiết kế kỹ thuật của tuyến đường bị sụt, lún; đồng thời, tiếp tục khảo sát, khoan thăm dò địa chất để có giải pháp khắc phục. Khi điều tra rõ nguyên nhân, Sở sẽ xử lý trách nhiệm từng đơn vị, cá nhân theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo lãnh đạo Sở NN&PTNT, đây là công trình thi công nâng cấp, gia cố một lớp sỏi đỏ dày 15cm, một lớp nhựa 20cm trên nền đất hiện hữu. Quá trình thi công, đơn vị chỉ khoan thăm dò địa chất một số vị trí nghi ngờ, không thực hiện khoan hết toàn tuyến nên dẫn đến thiếu sót và để xảy ra hậu quả.

Chủ đầu tư đang khắc phục sự cố và bố trí phà cho người dân có nhu cầu đi qua khu vực bị sụt lún.

Tuyến đường bị sụt lún là đường liên xã Tuyên Bình Tây - Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng do Ban QLDA Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư. Tuyến đường có chiều dài 6km, rộng 4m, có một cầu gần 40m, tổng vốn đầu tư 10 tỷ đồng. Dự án do doanh nghiệp tư nhân Anh Đào có trụ sở thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, Long An thi công, đưa vào sử dụng ngày 27/6.