Vì sao chưa khởi tố bị can vụ lật ca nô khiến 17 người tử vong?

Cụ thể, chiều ngày 7/7, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Quảng Nam, đại diện Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đã khởi tố vụ án lật ca nô ở biển Cửa Đại xảy ra vào cuối tháng 2 vừa qua.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại, chưa khởi tố bị can (Ảnh: H.S).

Theo đó, vào ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy căn cứ theo Khoản 1 Điều 143 và Điều 153, 154 Bộ Luật hình sự.

Sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra để làm rõ những sai phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, một câu hỏi được nhiều người quan tâm là vì sao Công an tỉnh Quảng Nam chỉ khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can?

Về vấn đề này, trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh chỉ mới khởi tố vụ án liên quan đến tai nạn chìm ca nô ở biển Cửa Đại để điều tra về hành vi vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, chưa khởi tố bị can.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cho hay, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang củng cố thêm một bước nữa để xem có dấu hiệu phạm tội hay không. Nếu có dấu hiệu phạm tội sẽ khởi tố bị can gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng này.