Vận động người dân khiếu kiện trở về quê trong dịp Tết

Dân trí Nắm tình hình khiếu kiện của công dân, tuyên truyền vận động công dân trở về địa phương đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự tại Hà Nội, TPHCM dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyễn đán Nhâm Dần 2022.

Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2021 của Ban Tiếp Công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ), do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên công tác kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo ở địa phương còn hạn chế so với kế hoạch đã xây dựng.

Trụ sở của Ban Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và TPHCM cách xa trụ sở chính Thanh tra Chính phủ nên trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội đa số cán bộ, công chức làm việc tại nhà, thực hiện xử lý văn bản qua mạng. Việc nhận văn bản liên quan đến công tác nhân sự, khen thưởng, các báo cáo mật, tối mật, hỏa tốc đôi khi còn khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ, thời hạn thực hiện.

Trong năm 2021, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp thường xuyên gần 1.700 lượt với gần 4.500 lượt công dân đến trình bày 1.441 vụ việc; 144 lượt đoàn đông người. So với năm 2020, số lượt tiếp công dân giảm 47%, số lượt người giảm 59%, số vụ việc giảm 44% và số lượt đoàn đông người giảm 59%.

Ông Trần Ngọc Liêm - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương (Ảnh: TTCP).

Cơ quan này đã thành lập tổ công tác nắm tình hình, kiểm tra vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng tòa chung cư Intracom 1 (phường Trung Văn Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện công trình xây dựng Trụ sở liên cơ quan tỉnh kết hợp bãi đổ thải phục vụ Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng. Đồng thời tham gia nắm tình hình một số vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài tại Hà Nội.

Ban Tiếp công dân Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Hà Đông và các địa phương thống kê danh sách công dân đang lưu trú tại thủ đô Hà Nội; vận động và thuyết phục công dân trở về địa phương trong dịp cuối năm, Tết Nguyên đán, thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để xảy ra diễn biến xấu, nhất là đối với những trường hợp công dân khiếu kiện lưu trú dài ngày tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương.

Lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương cho biết, năm 2022 sẽ tăng cường phối hợp giữa các cơ quan để xử lý kịp thời các đơn, thư của công dân; phối hợp chặt chẽ với địa phương để nắm tình hình khiếu kiện, tuyên truyền vận động công dân trở về địa phương đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự tại Hà Nội, TPHCM trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Trung ương và Quốc hội.

Đặc biệt, Ban Tiếp công dân Trung ương sẽ chủ động nghiên cứu, phát hiện và báo cáo đề xuất xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhưng còn tồn tại những yếu tố, tình tiết chưa được xem xét hoặc áp dụng chưa đúng, chưa đủ theo quy định của pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Tại hội nghị triển khai công tác năm 2022 vừa diễn ra, ông Trần Ngọc Liêm - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu Ban Tiếp công dân Trung ương phối hợp chặt chẽ với địa phương để nắm tình hình khiếu kiện của công dân, tuyên truyền vận động công dân trở về địa phương đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự tại Thủ đô Hà Nội và TPHCM, trước mắt tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ dịp cuối năm, Tết Dương lịch 2022 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương nắm bắt tình hình khiếu kiện, nhất là các vụ việc đông người phức tạp có nguy cơ phát sinh thành "điểm nóng" gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Thế Kha