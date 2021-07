Ứng phó với áp thấp, huy động 5 trực thăng kêu gọi ngư dân vào nơi an toàn

Dân trí Để ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Bộ Quốc phòng đã huy động gần 270.000 người và gần 2.000 phương tiện, đặc biệt đã huy động 5 máy bay trực thăng để kêu gọi ngư dân vào nơi an toàn.

Chiều 7/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai (PCTT) chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT để ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và mưa lớn.

Tại cuộc họp, theo Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia - ông Mai Văn Khiêm thông tin: Tối và đêm nay (7/7), ATNĐ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ở đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Đáng lưu ý, từ chiều tối và đêm nay, trên đất liền địa bàn các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió giật mạnh cấp 6-7.

Ông Mai Văn Khiêm thông tin về diễn biến cơn áp thấp nhiệt đới.

Ông Khiêm đã đưa ra cảnh báo: Từ hôm nay đến hết 8/7, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 100-250 mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt.

Khu vực mưa lớn nhất tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở một số khu vực trong 24 giờ tới, nhất là các tỉnh trung du miền núi.

Cũng tại cuộc họp, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT, Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT Trần Quang Hoài đã thông tin: Hiện các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Thanh Hóa, TP Hải Phòng đã cấm biển; tỉnh Ninh Bình dự kiến cấm biển từ 18h tối 7/7. Riêng 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đang theo dõi để xem xét việc cấm biển.

Ông Trần Quang Hoài thông tin tại cuộc họp.

Ông Hoài cho biết thêm, trên tuyến biển các lực lượng đã thông báo cho hơn 54.000 phương tiện, với hơn 232.000 người về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, hiện chỉ còn khoảng 2.000 phương tiện hoạt động ở ven bờ.

Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT đã thông tin: Khu vực áp thấp nhiệt đới đổ bộ trên đất liền cũng là nơi có nhiều tàu thuyền và nuôi trồng thủy sản. Vì vậy nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là phải đảm bảo an toàn tính mạng người dân, theo đó ngay trong tối nay phải hoàn thành việc sơ tán người dân trên các lồng, bè ở các tỉnh, thành phố từ Hải Phòng đến Nghệ An.

"Lo ngại nhất hiện nay là mưa lớn ở các địa phương miền núi do hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, vì vậy cần khẩn trương rà soát những khu vực nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để sẵn sàng sơ tán dân đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng cần hướng dẫn các phương tiện giao thông đi qua các tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đặc biệt đảm an toàn cho học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia", ông Hoài lưu ý.

Phát biểu tại cuộc họp, Thiếu tướng Doãn Thái Đức, Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, Bộ Quốc phòng đã và đang duy trì gần 270.000 cán bộ, chiến sĩ và gần 2.000 phương tiện để ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn.

Đặc biệt, Bộ Quốc phòng đã huy động 5 máy bay trực thăng trang bị loa công suất lớn để thông báo đến chủ các tàu thuyền và người dân khu vực ven biển chủ động di dời đến nơi an toàn.

Thiếu tướng Doãn Thái Đức, Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

"Đợt áp thấp này cũng như các cơn bão trước, chúng tôi đã chỉ đạo rà soát các phương án và điều chỉnh bổ sung lực lượng cũng như các phương tiện của các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng để chủ động xuống hiện trường phối hợp với các cơ quan của Bộ Quốc phòng và hiệp đồng với địa phương xử lý khi có tình huống xấu xảy ra" - Thiếu tướng Doãn Thái Đức nói.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nêu rõ: Bắt đầu vào mùa mưa bão, trên tinh thần phải chủ động và huy động tối đa các lực lượng để phòng chống và giảm thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo ông Thành, áp thấp nhiệt đới hay bão đợt này cũng không lớn nhưng là dịp tổng duyệt và tập dượt các phương án và sẵn sàng lực lượng ứng phó thiên tai.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (phải) cùng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chủ trì cuộc họp.

Đánh giá cao nỗ lực của các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về sự chủ động chuẩn bị kế hoạch ứng phó, Phó thủ tướng cũng lưu ý, bão lũ thường diễn biến khó lường và đoán trước được, vì vậy trong ứng phó phải lấy phòng là chính ở cả giai đoạn trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra. Đặc biệt là công tác dự báo cảnh báo phải chính xác và kịp thời nếu không thiệt hại xảy ra sẽ rất lớn cả về người và tài sản của người dân và nhà nước.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu, qua báo cáo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia đã đạt được 85% độ chính xác, phải tiếp tục đầu tư thêm trang thiết bị, phối hợp với các tổ chức quốc tế để nâng cao công tác dự báo, đây là nội dung rất quan trọng.

"Đi đánh trận cũng giống như phòng chống bão lũ. Trên cơ sở dự báo, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai kết hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai kịp thời các thông báo, các kế hoạch. Thông báo mức độ rủi ro thiên tai lớn thì chuyển về Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành các Chỉ thị, chỉ đạo. Thông tin, thông báo phải thật sớm, vì trên cơ sở dự báo chính xác nhưng thông tin chậm nhịp là bà con không về kịp, chúng ta chậm một nhịp thì cơ sở các địa phương, ủy ban nhân dân ở các địa phương cũng không vào cuộc kịp thời được" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý: Phải đảm bảo tính mạng người dân, giảm thiệt hại do thiên tai thì việc kiểm tra rà soát những khu vực có nguy cơ cao trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra là rất quan trọng. Song song đó phải nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả PCTT.

Nguyễn Dương