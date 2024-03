Ứng dụng công nghệ để người dân, doanh nghiệp không phải tiếp xúc cán bộ

Sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, với chủ đề "Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia".

Nguyễn Thành Trung, học sinh Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm, đặt câu hỏi về giải pháp bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng ở Việt Nam, vì hiện nay đây vẫn là vấn đề đầy thách thức.

Nguyễn Thành Trung, học sinh Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm (Ảnh: Đoàn Bắc).

"An toàn an ninh mạng là phanh của chiếc xe chuyển đổi số, không phải để dừng chiếc xe này lại mà để chúng ta yên tâm đi nhanh và an toàn hơn", Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Huy Dũng nêu quan điểm khi giải đáp câu hỏi này.

Để bảo vệ thông tin của người dân, ông Dũng nhấn mạnh tinh thần "bảo vệ từ sớm, từ xa, từ lớp mạng". Tức là nhà mạng và các đơn vị cung cấp viễn thông, Internet phải có trách nhiệm bảo vệ cơ bản cho người dùng, theo ông Dũng.

Bên cạnh đó, ông đề cập cơ chế bảo vệ thiết bị đầu cuối ở thiết bị. "Mỗi người chúng ta ngồi đây sử dụng nhiều thiết bị khác nhau từ máy tính, iPad, điện thoại. Trên mỗi thiết bị như vậy sẽ có những công cụ bảo vệ trực tiếp cho thiết bị, chúng tôi gọi đó là bảo vệ lớp 2, lớp cơ bản", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giải thích.

Ông cũng lưu ý mỗi người cần tự bảo vệ mình, sau đó là hướng dẫn bạn bè, người thân cùng được an toàn trên không gian mạng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ tại buổi đối thoại (Ảnh: Đoàn Bắc).

Chia sẻ thêm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Chính phủ sẽ hoàn thiện thể chế để bảo đảm an ninh mạng; phân công các bộ ngành xử lý những vấn đề nếu có sự cố, như sự cố liên quan tới chứng khoán ngày hôm qua.

Bên cạnh đó, theo Thủ tướng, phải nâng cao năng lực xử lý các vấn đề an ninh mạng bằng nhiều biện pháp khác nhau; tuyên truyền người dân để nâng cao cảnh giác và có các biện pháp phòng ngừa.

Doanh nhân trẻ Lê Thị Hồng, Giám đốc Công ty TNHH In Nhật Hàn, hỏi về giải pháp kết nối, liên thông dịch vụ dữ liệu quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng khẳng định việc kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ người dân và doanh nghiệp đã được Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt trong 3 năm qua, trong đó, đột phá là Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

"Nhờ kết nối, chia sẻ dữ liệu thời gian vừa qua, người dân nói chung và các bạn trẻ nói riêng đã được thụ hưởng rất nhiều lợi ích, ví dụ số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ với Ủy ban quốc gia là trong mùa tuyển sinh vừa rồi có hơn 97% thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến thay vì trực tiếp bằng bản giấy", ông Dũng dẫn chứng.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng (Ảnh: Đoàn Bắc).

Minh chứng thêm, ông cho rằng việc mở tài khoản ngân hàng hiện nay cũng dễ dàng hơn xưa rất nhiều nhờ việc kết nối, chia sẻ dữ liệu. "Thời xưa, có được tài khoản ngân hàng, thủ tục rất nhiều, phải ra tận nơi, có khi mất nửa buổi sáng, nhưng hiện nay, gần nhất tôi mở tài khoản ngân hàng chỉ mất 3 phút bằng điện thoại di động, không phải hiện diện", ông Dũng nói.

Ông cho biết hiện nay có khoảng hơn 200 tổ chức Nhà nước và doanh nghiệp đã kết nối chia sẻ dữ liệu trên các nền tảng với khoảng 3 triệu giao dịch mỗi ngày.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh điều quan trọng nhất là phải có dữ liệu, vì thiếu dữ liệu sẽ không tạo nên được kết nối, chia sẻ.

Bên cạnh đó, theo ông Ngọc, phải có giải pháp bảo mật. "Bảo mật là giải pháp chung, quan trọng nhất là bảo mật chính ở mỗi người, nếu mỗi người không bảo vệ được chính mình, sẽ không bảo vệ được hệ thống", ông Ngọc nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định thêm, cơ sở dữ liệu rất quan trọng với chuyển đổi số, có cơ sở dữ liệu lớn mới có trí tuệ nhân tạo.

Người đứng đầu Chính phủ cũng quán triệt phải cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

"Cần cắt giảm tối đa thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin để người dân, doanh nghiệp đỡ phải tiếp xúc trực tiếp với các cán bộ, cơ quan giải quyết thủ tục", Thủ tướng nêu quan điểm.