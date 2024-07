Ứng 200 tỷ đồng đẩy nhanh dự án cơ sở làm việc của công an tỉnh

Trong 2 ngày 16-17/7, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức kỳ họp lần thứ 8, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thống nhất chủ trương về việc ứng trước ngân sách tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 dự án quan trọng, cấp bách trên địa bàn.

Đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế bấm nút thông qua các chủ trương quan trọng (Ảnh: Ngọc Hiếu).

Cụ thể, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị HĐND tỉnh này xem xét, thống nhất ứng trước 200 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cơ sở làm việc của công an tỉnh.

Theo tờ trình, dự án này đã được Bộ Công an phê duyệt tại Quyết định số 3032/QĐ-BCA-H02, ngày 5/5 với tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Bộ Công an, tỉnh Thừa Thiên Huế và được phân bổ theo kế hoạch hàng năm.

Riêng ngân sách tỉnh hỗ trợ cho dự án từ nguồn xử lý tài sản công đối với các cơ sở nhà đất được Bộ Công an chuyển giao về địa phương quản lý.

Dự án đã được bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 400 tỷ đồng.

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Thừa Thiên Huế, được đưa vào danh mục chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Khi hoàn thành, công trình sẽ bảo đảm điều kiện làm việc, ứng trực, phản ứng nhanh cho cán bộ chiến sĩ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị HĐND tỉnh thống nhất ứng trước 30 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ lập 26 đồ án quy hoạch cấp bách, phục vụ Đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương.

Dự án cơ sở làm việc của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai tại khu đô thị mới An Vân Dương (Ảnh: Vi Thảo).

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho rằng việc ứng trước ngân sách tỉnh 230 tỷ đồng để kịp thời thực hiện 2 dự án nêu trên là cần thiết. Số tiền này nằm trong hạn mức quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành.

HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị UBND tỉnh này chỉ đạo các đơn vị liên quan cân đối, bố trí vốn để sớm hoàn ứng ngân sách theo quy định.

Trước đó ngày 16/6, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ tiếp nhận mặt bằng và triển khai xây dựng cơ sở làm việc tại khu đô thị mới An Vân Dương (phường Thủy Vân, thành phố Huế).

Cơ sở làm việc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đặt tại Khu E, đô thị mới An Vân Dương, có diện tích gần 16ha, nằm trên trục đường lớn Thủy Dương - Thuận An.