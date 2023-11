Tuyên truyền tác hại rượu bia cho đồng bào dân tộc thiểu số

Dùng hình ảnh trực quan để tuyên truyền tác hại của rượu bia

Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Hải Hà phối hợp với Công an xã Quảng Sơn tuyên truyền quy định đã uống rượu bia không tham gia giao thông (Ảnh: N.K.).

Quảng Sơn là xã miền núi của huyện Hải Hà, với trên 90% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số.

Để bà con dễ tiếp thu, ghi nhớ các quy định của pháp luật, trong đó có quy định "đã uống rượu bia không lái xe", Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Hải Hà đã phối hợp với công an xã, phân công cán bộ uy tín, thạo tiếng của đồng bào tới từng hộ gia đình tuyên truyền các mức xử lý đối với hành vi lái xe sau khi uống rượu bia.

Đồng thời, công an đã thông qua hình ảnh trực quan các vụ tai nạn giao thông (TNGT) do người lái xe uống rượu xảy ra trên địa bàn thời gian qua để tuyên truyền đến bà con tác hại của việc lạm dụng rượu bia.

Chúng tôi có mặt tại một buổi tuyên truyền bằng tiếng Dao về Luật Phòng chống tác hại rượu bia và quy định đã uống rượu không lái xe của Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Hải Hà tại xã biên giới Quảng Sơn.

Sau buổi tuyên truyền, ông Phùn Quai Sềnh cho biết: "Cán bộ CSGT đến nhà tuyên truyền đã uống rượu bia là không được lái xe, chúng tôi sẽ vận động bà con dân bản chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước để đảm bảo an toàn cho mọi người".

Lực lượng Công an đến tận các thôn, khe, bản để tuyên truyền kiến thức ATGT (Ảnh: N.K.).

Thiếu tá Phùn Phúc Khường, Trưởng Công an xã Quảng Sơn, cho biết thêm: "Bà con trên này những ngày vui hay buồn là đều sử dụng rượu bia. Để phòng ngừa TNGT do rượu bia, hàng ngày cán bộ công an xã phụ trách thôn bản phải xuống địa bàn, gặp gỡ tuyên truyền cho người có uy tín để họ tuyên truyền cho họ hàng, con cháu hàng xóm. Miễn làm sao để bà con đã uống rượu không điều khiển phương tiện tham gia giao thông và đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy".

Uống rượu, bia hàng ngày từ lâu đã trở thành thói quen của đồng bào vùng dân tộc thiểu số. Cùng với việc tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm, việc trực tiếp tới tận thôn bản, tuyên truyền bằng tiếng đồng bào đã góp phần tác động tích cực thay đổi nhận thức, thói quen sử dụng rượu bia trong cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sử dụng hình ảnh trực quan để tuyên truyền đã có tác động tích cực làm thay đổi ý thức của bà con (Ảnh: N.K.).

Ông Chíu Chăn Dảu, người dân trên địa bàn xã, chia sẻ: "Được cán bộ Công an tuyên truyền, sau này nếu có công việc đám ma, đám cưới hay đi xa không tự đi xe, phải bảo con cháu chở đi. Tôi cũng nhắc con cháu họ hàng uống rượu rồi không đi xe, đi xe sẽ bị phạt rất nặng, nhiều tiền".

Chị Phùn Thị Hiền, người dân bản Mố Kiệc, cho biết: "Gần đây trên địa bàn xã Quảng Sơn tôi thấy bà con chấp hành tương đối tốt. Trên đường cũng không còn gặp người đi xe lạng lách, đánh võng bởi rượu say".

Việc tuyên truyền kiến thức ATGT cho đồng bào dân tộc thiểu số được Công an huyện Hải Hà xác định là nhiệm vụ then chốt (Ảnh: N.K.).

Theo Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó đội trưởng Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Hải Hà, mấu chốt của việc phòng ngừa TNGT do rượu bia vẫn là ý thức tự giác chấp hành của người dân. Do đó việc tuyên truyền, giáo dục để người dân thay đổi thói quen lạm dụng rượu bia đã được công an huyện xác định là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt.

Trung tá Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh thêm: "Để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ TNGT liên quan đến rượu bia, Đội CSGT - Trật tự cũng đã phối hợp với Phòng CSGT và Công an xã tuần tra tại các tuyên đường liên thôn, liên xã tăng mức tuyên truyền giáo dục phòng chống tác hại rượu bia đối với bà con đồng bào".

Giảm thiểu TNGT góp phần đảm bảo an toàn cho người dân (Ảnh: N.K.).

Với nhiều giải pháp tổng thể, đồng bộ, 10 tháng đầu năm tình hình TNGT trên địa bàn huyện Hải Hà đã giảm cả 3 tiêu chí, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân.

Tăng cường các biện pháp giảm thiểu TNGT do rượu bia tại vùng cao

Trước đó, để góp phần giảm thiểu tác hại của rượu bia với sức khỏe nhân dân, kéo giảm TNGT liên quan đến nồng độ cồn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, xử lý vi phạm, nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định "đã uống rượu bia không lái xe" của người dân.

Từ ngày 15/8 đến nay, phối hợp với Công an các huyện miền Đông, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện xử lý gần 150 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn, bàn giao công an các địa phương xử lý 47 trường hợp.

Tất cả những trường hợp bị phát hiện xử lý đều ở mức vi phạm cao, có dấu hiệu không tỉnh táo khi điều khiển phương tiện.

Cùng với việc thường xuyên thay đổi vị trí lập chốt kiểm tra nồng độ cồn, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh cũng trực tiếp tuyên truyền cho người tham gia giao thông là đồng bào dân tộc thiểu số hình ảnh các vụ TNGT đã xảy ra trên địa bàn liên quan đến lái xe uống rượu bia; thông tin về các mức phạt...