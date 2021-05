Tượng nữ thần tự do "phiên bản lỗi": Chủ vườn hoa và thị xã Sapa nói gì?

Dân trí "Tượng của chúng tôi so với bản nữ thần tự do được nặn bằng tuyết của các nước giống gần như hoàn toàn, không phải tượng nữ thần tự do đang đứng", ông Nguyễn Ngọc Đông, chủ nhân bức tượng giải thích.

Chủ bức tượng nữ thần tự do "phiên bản lỗi": Sửa lại rất tốn kém Chiều 20/4, đoàn liên ngành thị xã Sapa gồm đại diện UBND thị xã, công an, kiểm lâm đã đến kiểm tra cơ sở check-in có mô hình giống bức tượng nữ thần tự do gây xôn xao trên mạng xã hội vài ngày qua. Bức tượng nữ thần tự do "phiên bản lỗi" được đặt trong khu vực check-in có tên là AnSaPa thuộc sở hữu của một người dân địa phương, rộng khoảng 2ha, thuộc phường Fansipan, thị xã Sapa (Lào Cai). Chủ nhân bức tượng chia sẻ đây là phiên bản tượng nữ thần tự do được thiết kế giống với những mô hình bằng tuyết của các nước trên thế giới mà không phải mô hình so với nguyên bản tại Mỹ. Đây cũng chỉ là một trong nhiều công trình được mô phỏng lại với các công trình lớn trên toàn thế giới có tại khu check-in, trong đó có cả tháp Eiffel (Paris, Pháp), tháp nghiêng Pisa (Italia), núi Tổng thống Mount Rushmore (Mỹ)... "Việc khắc phục khuôn mặt bức tượng để đạt được như mong muốn sẽ tốn kém rất nhiều chi phí. Tượng của chúng tôi so với bản nữ thần tự do được nặn bằng tuyết của các nước là giống gần như hoàn toàn, không phải tượng nữ thần tự do đang đứng", ông Nguyễn Ngọc Đông, chủ nhân bức tượng cho biết. "Chủ cơ sở còn nhiều vấn đề cần khắc phục trong thời gian tới. Họ cần phải xây dựng một quy hoạch tổng thể các điểm check-in của cơ sở để đảm bảo phù hợp với mỹ quan đô thị. Đảm bảo tính bản quyền của những tác phẩm về những nhân vật nổi tiếng, những mô hình mang tính nhận diện thương hiệu. Hiện tại, kết quả kiểm tra cho thấy chủ cơ sở vẫn chưa thực hiện quy trình này", bà Hoàng Thị Vượng, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thị xã Sapa cho biết. Trong địa bàn thị xã Sapa nhiều năm qua xuất hiện nhiều điểm check-in du lịch nhưng đa số là tự phát, chủ cơ sở thích mô hình nào thì sẽ làm mô hình đó để phục vụ du khách đến thăm quan. Từ tháng 3/2021, UBND thị xã Sapa mới có văn bản tạo hành lang pháp lý cho những cá nhân, tổ chức đầu tư các điểm check-in đúng quy định. Đội kiểm tra liên ngành trong những ngày tới sẽ đôn đốc, hỗ trợ chủ cơ sở check-in này khắc phục hậu quả, những vấn đề bất cập đã nêu. Việc này giúp thu hút khách du lịch Sapa hiệu quả hơn mà không mang lại những dư luận không mấy tích cực như trong thời gian qua. Nguyễn Bắc