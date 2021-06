Tường bao trường học "ngả" ra đường, khu dân cư sống trong thắc thỏm

Dân trí Một phần tường bao của trường tiểu học giáp với khu dân cư bị nghiêng nghiêm trọng, ngả ra phía đường đi khiến người dân sinh sống tại đây phải sống trong thắc thỏm.

Tường bao trường Tiểu học An Đồng bị nghiêng khiến các hộ dân thắc thỏm mỗi khi đi ngang qua

Trao đổi với Dân trí chiều nay, 7/6, một lãnh đạo huyện An Dương cho biết, huyện đã nắm được vụ việc một phần tường bao của trường Tiểu học An Đồng bị nghiêng, gây nguy hiểm cho học sinh và người dân.

Huyện đã giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp cùng xã An Đồng tổ chức phá dỡ bức tường, xây mới để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như các em học sinh.

Chân tường đã bị sụt lún

Trước đó, theo phản ánh của các hộ dân sinh sống ngõ 64/203 Cái Tắt, An Đồng, an Dương, Hải Phòng, nhiều ngày qua, mỗi lần đi qua khu vực giáp với tường bao của trường Tiểu học An Đồng, người dân trong khu vực rất quan ngại bởi một phần của tường bao này đã bị nghiêng và có thể đổ sập xuống lối đi bất cứ lúc nào.

Một số hộ dân cho biết, bức tường trên được xây dựng từ những năm 2005, giáp với mương nước của khu dân cư này. Cũng theo các hộ dân, ngay sau khi hoàn thiện, tường đã có dấu hiệu bị nghiêng.

Huyện An Dương đã giao xã An Đồng và Phòng GD&ĐT tổ chức phá dỡ bức tường nghiêng

Cách đây khoảng 3 năm, dù các hộ gia đình tại ngõ 64/203 Cái Tắt đã lấp phần mương nhưng bức tường vẫn tiếp tục nghiêng. Khoảng một năm trở lại đây, bức tường nghiêng như đổ hẳn về phía khu dân cư.

Cũng theo các hộ dân, lo sợ việc mất an toàn, nguy hiểm đến tính mạng người dân vì hàng ngày có nhiều người qua lại con ngõ, nhất là trẻ em nên cộng đồng cư dân đã nhiều lần kiến nghị tới nhà trường, cơ quan chức năng địa phương về việc xây dựng lại bức tường.

Còn theo ghi nhận của phóng viên, bức tường trên cao khoảng gần 2m và dài gần 50m, có dấu hiệu xuống cấp. Trong đó một đoạn khá dài thuộc bức tường này bị nghiêng về phía ngõ đi của các hộ dân, các khe ghép đã hở, không còn liền mạch, phần chân móng tường bị sụt lún.

Việc xây tường mới sẽ được thực hiện ngay sau khi công tác phá dỡ hoàn tất

Tại phần tường nghiêng, cách một đoạn lại có một trụ đỡ được xây bằng gạch một cách tạm bợ mà theo người dân là do nhà trường xây để chống đỡ, cũng để hạn chế người dân đi sát vào chân tường.

