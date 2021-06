Tung tin trẻ thiếu ăn trong khu cách ly, người phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng

Dân trí Ngành chức năng Hà Tĩnh vừa xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với người tung tin sai sự thật trẻ nhỏ thiếu thức ăn nước uống trong khu cách ly, đồng thời đăng số tài khoản cá nhân để kêu gọi hỗ trợ.

Chiều 12/6, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh, Công an phường Kỳ Phương đã triệu tập, làm việc với chị N.T.T. (SN 1989, trú tại phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh) về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức".

Ngành chức năng Hà Tĩnh tiến hành làm việc với chị N.T.T.

Trước đó như Dân trí thông tin, khoảng 8h ngày 11/6, tài khoản facebook cá nhân P.A.Đ. đăng tải nội dung không đúng sự thật về khu cách ly ở xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà).

Cụ thể, tài khoản P.A.Đ. đã đăng tải nội dung: "Thương lắm cả nhà ơi… chúng em vừa nhận được lời cầu cứu của một khu cách ly của trẻ con. Hiện giờ các con đang rất thiếu nước uống và sữa rất trầm trọng…". Người này kêu gọi mọi người ủng hộ nhu yếu phẩm như trứng, thịt hộp, sữa tươi… và cung cấp số tài khoản cá nhân kèm theo bài viết.

Đến khoảng 9h cùng ngày (11/6), nội dung trên đã được gỡ bỏ.

Nội dung của chị T. đăng tải là sai sự thật.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định chị N.T.T. là chủ tài khoản nói trên và triệu tập làm việc.

Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng giải thích và chứng minh cho chị N.T.T. biết, nội dung đăng tải trên là sai sự thật, không có căn cứ, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và chị N.T.T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Hành vi của chị N.T.T. đã vi phạm điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ khi "Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức". Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt chị T. 5 triệu đồng.

Tiến Hiệp