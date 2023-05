Tung tin người đàn ông bị sát hại trong nhà, 3 người bị xử phạt

Ngày 6/5, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân, số tiền 5 triệu đồng/người về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" và buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh; Chụp màn hình).

Trước đó, vào ngày 6/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện trên mạng xã hội facebook có đăng bài viết: "Nạn nhân sinh năm 1973, chết trong nhà, bị đâm nhiều nhát"... tại số 11, Phan Bội Châu, thành phố Nam Định. Tài khoản này còn đăng kèm hình ảnh lực lượng công an đang làm việc tại khu vực hiện trường.

Ngay sau khi bài viết trên xuất hiện trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Liên quan đến thông tin trên, Công an thành phố Nam Định đã điều tra, xác định, nạn nhân tử vong trong nhà là ông V.M.Đ., sống một mình tại khu nhà 3 tầng, đường Phan Bội Châu, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định. Ông Đ. chết do bệnh lí, không có dấu hiệu bị sát hại.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nam Định, đã xác định người đăng thông tin sai sự thật là anh V.N.N., trú tại phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định; ông Đ.Đ.V., trú tại huyện Nghĩa Hưng và bà T.T.B.H., trú tại huyện Hải Hậu, cả 3 người này đều là quản trị viên của một hội nhóm trên không gian mạng.