Từ tài khoản trên mạng xã hội, trinh sát phát hiện cả "kho" vũ khí

Ngày 17/10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này đã có quyết định xử phạt Lê Văn Phúc (SN 1991, trú tại xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) và Lã Văn Tú (SN 1954, trú tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí thể thao…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam quyết định xử phạt Lê Văn Phúc tổng cộng 60 triệu đồng về các hành vi: tàng trữ trái phép đồ chơi nguy hiểm bị cấm; chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng súng săn hoặc chi tiết, cụm chi tiết súng săn; tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí thể thao và quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm.

Số vũ khí công an thu giữ của các đối tượng (Ảnh: Công an Quảng Nam).

Ngoài ra, quyết định cũng nêu rõ, tịch thu 1 khẩu súng rulo Sky Marshal, 2 súng Airforce (súng săn), 3 ống ngắm BSA (linh kiện súng săn), 4 ống giảm thanh, 1 bình hơi màu đen, 1 van hơi súng PCP (chi tiết súng săn), 380 viên đạn chì (còn lại sau giám định), 1 cân tiểu ly, 1 khuôn đúc đạn chì cơ quan chức năng đã tạm giữ của Lê Văn Phúc.

Đối với Lã Văn Tú, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam quyết định xử phạt hành chính với số tiền 15 triệu đồng và tịch thu 10.480 viên đạn chì còn lại sau giám định.

Trước đó, qua điều tra, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện tài khoản Facebook "PCP Quảng Nam" thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh, video quảng cáo, giới thiệu, rao bán các loại súng PCP và súng rulo sky bắn đạn thể thao.

Công an tỉnh Quảng Nam xác định Lê Văn Phúc là đối tượng đang quản lý, sử dụng tài khoản "PCP Quảng Nam". Ngoài rao bán các loại súng, Lê Văn Phúc còn hoạt động chế tạo, sản xuất súng, đạn tại nơi tạm trú xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành.

Các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Núi Thành phát hiện Lê Văn Phúc đang đi "giao hàng" cho khách. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng rulo sky và 24 viên đạn thể thao.

Súng và đạn liên quan đến vụ án bị thu giữ (Ảnh: Công an Quảng Nam).

Qua đấu tranh, Lê Văn Phúc khai nhận, đặt mua các loại linh kiện súng trên mạng internet về chế tạo, lắp ráp thành khẩu súng hoàn chỉnh rồi rao bán trên mạng xã hội. Phúc khai mua đạn thể thao của ông Lã Văn Tú để bán lại cho nhiều đối tượng.

Tính đến thời điểm bị bắt, Lê Văn Phúc đã bán trên 10 khẩu súng các loại cho nhiều đối tượng trên cả nước.

Qua khám xét chỗ ở của Lê Văn Phúc và Lã Văn Tú, lực lượng công an tạm giữ 2 khẩu súng PCP, 1 khẩu súng rulo, 5,3kg đạn chì, 2 máy nén chế tạo đạn cùng nhiều linh kiện và thiết bị chế tạo súng.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.