Truy thăng cấp bậc hàm Đại úy cho cán bộ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

Ngày 17/11, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy cho anh Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Đại úy Trần Trung Hiếu (Ảnh: Công an cung cấp).

Trưa cùng ngày, người thân và đồng đội đã tổ chức trọng thể tang lễ cho Đại úy Trần Trung Hiếu, 31 tuổi. Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng đoàn cán bộ, chiến sĩ đến viếng.

Đại tá Phong gửi lời chia buồn với những đau thương mất mát của thân nhân Đại úy Trần Trung Hiếu và mong muốn gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết cơ quan này đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ hy sinh theo quy định.

Ban giám đốc Công an Hà Tĩnh đến viếng Đại úy Trần Trung Hiếu (Ảnh: Văn Nguyễn).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, chiều 13/11, Thượng úy Trần Trung Hiếu đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi, phát hiện Trần Trọng Gia Bảo (26 tuổi, trú xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) nghi bán ma túy nên áp sát nhằm bắt quả tang.

Bất ngờ đối tượng Bảo dùng kéo đâm vào cổ Thượng úy Hiếu. Thượng úy Hiếu gục xuống nhưng Bảo tiếp tục đâm thêm nhiều nhát vào vùng cổ và ngực. Trần Trọng Gia Bảo sau đó bị bắt giữ, đến ngày 16/11 bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội Giết người.

Thượng úy Trần Trung Hiếu được chuyển đi cấp cứu, chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh và Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An. Những ngày qua, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh, Nghệ An và người thân, người dân hiến máu để cứu Thượng úy Trần Trung Hiếu.

Người thân đau đớn trước sự hy sinh của Đại úy Trần Trung Hiếu (Ảnh: Văn Nguyễn).

Các bác sĩ của bệnh viện tỉnh và đoàn bác sĩ Bệnh viện Việt Đức nỗ lực cứu chữa, song do vết thương quá nặng, Thượng úy Trần Trung Hiếu đã hy sinh vào lúc 6h35 ngày 17/11.