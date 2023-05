Trượt chân khi chụp ảnh ở hồ Trị An, nam sinh tử vong

Tối 26/5, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ khu vực huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Hà Thiên Phước (16 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) - nạn nhân bị đuối nước dưới lòng hồ Trị An.

Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo thủ tục mai táng.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân đuối nước ở hồ Trị An (Ảnh: CTV)

Chiều cùng ngày, nhóm học sinh gồm 4 người từ huyện Trảng Bom đến hồ Trị An tham quan, vui chơi, chụp ảnh tại đập thủy điện Trị An (xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Phước và nhóm bạn vừa kết thúc năm học nên đã cùng lên hồ Trị An chơi.

Trong lúc chụp ảnh, Phước không may bị trượt chân rơi xuống hồ và đuối nước. Nhận được tin báo, UBND xã Hiếu Liêm phối hợp Công an huyện Vĩnh Cửu nhanh chóng có mặt tại hiện trường tìm thi thể nạn nhân.

Do lòng hồ sâu, UBND huyện Vĩnh Cửu đã huy động thêm lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ khu vực huyện Trảng Bom đến hỗ trợ.

Từ đầu tháng 4 đến nay, khu vực hồ Trị An đã xảy ra nhiều trường hợp đuối nước, hậu quả làm 5 người chết.