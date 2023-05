Hàng loạt vụ tai nạn đuối nước thương tâm ở Thái Bình

Theo ghi nhận, từ cuối tháng 4 đến nay, tại Thái Bình ít nhất 6 trường hợp trẻ em, học sinh tử vong do đuối nước trên sông, biển, ao, đầm.

Đơn cử, khoảng 17h chiều 22/5, có một vài cháu nhỏ chơi đùa và xuống tắm tại đầm nuôi trồng thủy sản của người dân ở tổ dân phố Mai Diêm, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy. Trong quá trình tắm, hai anh em ruột (trú tổ dân phố Nghĩa Chỉ, một cháu lớp 5, một cháu học lớp 3), không may bị đuối nước, tử vong.

Đến chiều ngày 23/5, một nam học sinh lớp 12 của Trường THPT Tiên Hưng, huyện Đông Hưng, trong quá trình tắm cùng nhóm bạn trên sông Sa Lung đoạn chảy qua xã Liên Hoa, cũng gặp nạn tử vong.

Người dân tìm kiếm nam học sinh lớp 12 của Trường THPT Tiên Hưng trên sông Sa Lung (Ảnh: Người dân cung cấp).

Trước đó, cũng tại huyện Đông Hưng, vào khoảng 15h30 ngày 20/5, em N.T.P. (15 tuổi), trú xã Hợp Tiến cùng 2 bạn rủ nhau đến đoạn sông Trà Lý thuộc địa phận thôn Cống Vực, xã Minh Phú để tắm.

Do không biết bơi nên P. ở trên bờ, còn 2 bạn khác thì xuống tắm. Khoảng 1 tiếng sau, 2 bạn của P. lên bờ thì chỉ nhìn thấy các vật dụng của P. còn không nhìn thấy P. ở đâu.

Nhận được tin báo, gia đình cháu P. cùng chính quyền địa phương tổ chức mò tìm dưới sông. Đến 21h cùng ngày, thi thể nạn nhân xấu số được tìm thấy dưới đoạn sông gần đó.

Từ cuối tháng 4 đến nay, tại Thái Bình ghi nhận ít nhất 6 trường hợp trẻ em, học sinh tử vong thương tâm do tai nạn đuối nước (Ảnh: N.C.)

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Thái Bình còn xảy ra nhiều vụ đuối nước xảy ra ở ao, biển khác, như vụ bé trai 2 tuổi ở xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy, ngã xuống ao gần nhà tử vong.

Tại khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành, ngày 29/4, một nam học sinh lớp 9, trú xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, khi đi tắm biển cùng các bạn bị đuối nước, sóng cuốn mất tích. Một ngày sau đó, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy.

Cơ quan chức năng tìm kiếm nam sinh lớp 9 mất tích khi tắm ở Khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành (Ảnh: V.H.).

Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trên địa bàn, Công an huyện Đông Hưng đã ra công văn tăng cường công tác phòng ngừa đuối nước ở trẻ em. Lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng yêu cầu công an các xã, thị trấn phối hợp với Đài Truyền thanh xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; đăng tin bài trên các hội nhóm mạng xã hội như zalo, facebook... để các bậc cha mẹ và người thân trong gia đình các em biết và phải là những người đi đầu giám sát, khuyên răn con em mình không được tự ý ra sông, ao, hồ... tắm, bơi lội để tránh xảy ra những tai nạn đuối nước đáng tiếc.

Tại các bãi biển du lịch, như ở khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành, thuộc xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, Ban quản lý cho biết, không chỉ trẻ em, mà nhiều người lớn vẫn còn chủ quan, lời là lời nhắc nhở của Ban quản lý khi tắm ở vùng biển cảnh báo nguy hiểm, vùng không được tắm, bơi dễ dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.

Theo lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Vũ Thư, hiện nay, trên địa bàn huyện Vũ Thư có 2 con sông lớn là sông Hồng và sông Trà Lý, mật độ sông, ao, hồ dày đặc nên tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước ở trẻ em. Địa bàn xảy ra tai nạn đuối nước không tập trung mà rải rác ở nhiều địa phương. Nguyên nhân gây ra tai nạn đuối nước ở trẻ em là do nhận thức, ý thức cảnh giác với việc phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ của nhiều gia đình còn hạn chế, chủ quan, chưa trông coi, giám sát, quản lý chặt chẽ trẻ.

Chị V.T.N., trú huyện Vũ Thư (một người có con mất vì đuối nước) chia sẻ: "Sau sự việc các cháu rủ nhau đi chơi và 2 cháu không may tử vong do đuối nước, trong đó có con tôi, chúng tôi nhận ra là gia đình mình đã quá chủ quan trong việc quản lý, giám sát, nhắc nhở con mình trong phòng tránh tai nạn đuối nước. Tôi mong các bậc phụ huynh hãy thật sự cảnh giác và quan tâm hơn đến việc bảo vệ con em mình khỏi tai nạn đuối nước đáng tiếc này".

Để phòng, tránh những tai nạn đuối nước đáng tiếc có thể xảy ra và hạn chế tử vong do đuối nước đến mức thấp nhất, ngoài sự vào cuộc của chính quyền, các gia đình, phụ huynh cần sát sao, nhắc nhở, giám sát con em mình hơn nữa.