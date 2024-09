Trưởng phòng Cảnh sát ma túy Công an TPHCM nhận nhiệm vụ mới

Sáng 30/9, Công an TPHCM công bố quyết định của Giám đốc Công an TPHCM về việc điều động Thượng tá Phan Thanh Bình, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM (PC04) giữ chức Trưởng Công an quận 4.

Cùng đợt này, Công an TPHCM trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng Công an quận 1, giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TPHCM, đánh giá Thượng tá Phan Thanh Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian công tác tại Phòng PC04. Phó giám đốc Công an TPHCM chúc mừng Thượng tá Bình nhận nhiệm vụ mới và mong tân Trưởng Công an quận 4 tiếp tục phát huy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Phan Thanh Bình (bìa trái) làm Trưởng Công an quận 4 (Ảnh: Lê Trai).

Trong 2 năm giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát ma túy Công an TPHCM, Thượng tá Phan Thanh Bình đã chỉ đạo đơn vị phá thành công nhiều chuyên án lớn, thu giữ số lượng ma túy "khủng".

Chỉ trong 9 tháng đầu năm, Phòng PC04 phối hợp với Công an các quận, huyện, TP Thủ Đức, đã khám phá hơn 2.000 vụ án, thu giữ gần 1 tấn ma túy các loại.

Chỉ tính riêng quý III, Công an TPHCM đã triệt phá 4 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 34 đối tượng, thu giữ 79,5kg ma túy tổng hợp, 48 bánh heroin, 2 khẩu súng cùng nhiều vật chứng khác và nhận được thư khen của Thứ trưởng Bộ Công an.