Trưởng công an xã kể giây phút giằng co với "tử thần" cứu cô gái đuối nước

Dân trí "Sau những giây phút vật lộn với dòng nước dữ, tôi đã đưa được cô gái trong tình trạng kiệt sức lên bờ rồi cùng người dân kịp thời cấp cứu thành công", Đại úy Nguyễn Anh Tuấn nhớ lại.

Đã hơn một tuần trôi qua, nhưng đến giờ Đại úy Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Công an xã Đồng Văn, huyện Quế Phong (Nghệ An) vẫn chưa quên những giây phút giằng co với "tử thần" để cứu sống cô gái thoát khỏi đuối nước.

Chân dung Đại úy Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng công an xã Đồng Văn, huyện Quế Phong (Nghệ An), người đã giằng co với "tử thần" để cứu cô gái thoát đuối nước.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 18/7, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại thác Nậm Niên, thuộc xã Đồng Văn, huyện Quế Phong. Đại úy Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Công an xã Đồng Văn cùng tổ công tác phát hiện một người phụ nữ đang bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Trước hoàn cảnh đó, Đại úy Tuấn đã nhanh chóng lao mình xuống dòng suối nước chảy xiết để cứu người. Sau những giây phút vật lộn với dòng nước dữ, Đại úy Tuấn đã đưa được cô gái trong tình trạng kiệt sức lên bờ, đồng thời nhanh chóng phối hợp cùng người dân kịp thời sơ cứu ban đầu rồi đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Đồng Văn, huyện Quế Phong.

Được biết, cô gái không may gặp nạn là V.T.Y. (SN 1983, trú tại bản Mường Cát, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong). Sau khi may mắn được cứu sống, sức khỏe dần ổn định, Y. đã viết tâm thư để cảm ơn Đại úy Tuấn và tổ công tác đã cứu sống mình.

"Trong lúc cùng bạn đi tắm thác Nậm Niên, không may trượt chân ngã, bị dòng nước xiết cuốn trôi. Tại thời điểm đó có anh Nguyễn Anh Tuấn công tác tại Công an xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đi qua và nhảy xuống cứu, sau đó sơ cứu cho tôi tỉnh lại. Đến nay sức khỏe của tôi đã trở lại bình thường nên tôi viết thư cảm ơn này… Đây là một hành động hết sức cao đẹp của anh Tuấn cũng như hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Nhân dân...", tâm thư của Y. gửi đến Công an huyện Quế Phong .

Trao đổi với PV Dân trí, Đại úy Nguyễn Anh Tuấn cho biết: "Hôm đó tôi và tổ công tác đang đi làm nhiệm vụ thì phát hiện một cô gái đang bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi. Vì tình thế quá cấp bách nên tôi đã lao mình xuống dòng suối với hi vọng để cứu cô gái. Không gì riêng tôi, trước hoàn cảnh đó ai cũng có thể hành động như vậy. Việc cứu người là trên hết nên tôi đã không một chút đắn đo".

"Hành động dũng cảm, quên mình cứu người trong dòng nước chảy xiết của Đại úy Nguyễn Anh Tuấn được nhân dân hết lòng ngợi khen. Hành động thể hiện bản lĩnh, tinh thần của người chiến sĩ Công an nhân dân", ông Lương Thái Quý - Chủ tịch xã Đồng Văn cho biết thêm.

Nguyễn Tú